В Актау пройдет товарищеский матч по баскетболу на площадке под открытым небом

Молодёжная команда U21 из секции Doma Doma сразится с командой профессионалов во главе с актауским рэпером Big Som, передает Lada.kz.

Фото @kiabasketballpark

Товарищеский матч по баскетболу пройдет в пятницу, 11 июля, на площадке «Kia Basketball Park» в 7А микрорайоне (спуск к морю). Команда U21 из секции Doma Doma померяется силами с профессиональной сборной под руководством актауского рэпера Big Som.

Для молодых ребят будет возможность поиграть против профессиональных игроков, проявить себя и получить классный опыт, а для зрителей - насладиться зрелищной игрой, - говорится в сообщении организаторов.

Начало в 21:00. Вход свободный.

Напомним, в мае 2025 года под открытым небом на набережной в 7А микрорайоне спортсмены и звезды казахстанской эстрады соревновались в умении владеть мячом.