В баскетбольном клубе «Каспий» новый центровой

Баскетбольный клуб «Каспий» подписал контракт с новым игроком — Василием Петришинцем, передает Lada.kz.
По данным пресс-службы клуба, 35 -летний Василий Петришинец является мастером спорта Республики Казахстан.
Он опытный игрок, ранее выступал за клубы «Тобол», «ЦСКА», «Синегорье» и «Актобе» - обладатель множества наград, включая чемпионство в Высшей лиге и Спартакиаде РК, а также бронзовые и серебряные медали Национальной лиги и Кубка Казахстана, - сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, главным тренером мужской команды «Каспий» на сезон 2025-2026 назначен Овсянников Евгений Борисович. Также БК «Каспий» подписал контракт с центровым Владимиром Ивановым.
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