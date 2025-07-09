В баскетбольном клубе «Каспий» новый центровой

По данным пресс-службы клуба, 35 -летний Василий Петришинец является мастером спорта Республики Казахстан.

Он опытный игрок, ранее выступал за клубы «Тобол», «ЦСКА», «Синегорье» и «Актобе» - обладатель множества наград, включая чемпионство в Высшей лиге и Спартакиаде РК, а также бронзовые и серебряные медали Национальной лиги и Кубка Казахстана, - сообщили в пресс-службе клуба.