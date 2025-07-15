Спортсмен из Актау взял «серебро» чемпионата Азии по вольной борьбе

Камиль Куруглиев из Актау завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе, сообщает Lada.kz .

Камиль Куруглиев. Фото предоставил вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов

Чемпионат Азии по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет (U-20) проходил в Бишкеке с 12 по 14 июля.

Камиль Куруглиев выступил в составе сборной Казахстана в весовой категории до 97 килограммов.

На пути к финалу спортсмен провел три сложные схватки: в первой одолел борца из Кыргызстана, во второй – соперника из Японии, в третьей – представителя Китая.

В решающей схватке уступил сильному иранскому борцу и завоевал серебряную медаль континентального первенства.

Несмотря на исход соревнований, борец уже активно готовится к чемпионату мира по вольной борьбе, который пройдет в августе в Болгарии.

Сборная Казахстана заняла третье общекомандное место, уступив лишь Ирану и Индии.

За оказанную поддержку вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов благодарит руководство областного управления физической культуры и спорта, региональную школу высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, спортивную школу «Сауле» и всех тренеров за вклад в подготовку Камиля Куруглиева.

Напомним, ранее спортсмен из Актау Майис Алиев завоевал «золото» на молодежном чемпионате Азии по вольной борьбе (U-23) во Вьетнаме.