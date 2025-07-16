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16.07.2025, 11:16

«Каспий» сыграет дома с командой «Жетысай»

Спорт 0 842 Лиана Рязанцева

На стадионе «BS Arena» в 40 микрорайоне пройдет матч Первой лиги Казахстана между командами «Каспий» (Актау) и «Жетысай» (Жетысай). Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба, передает Lada.kz.

 

Фото instagram/Каспий
Фото instagram/Каспий

Матч пройдет 18 июля на стадионе «BS Arena» в 40 микрорайоне. Команда «Каспий» встретится с командой «Жетысай».

Вход на матч будет бесплатным. Начало в 19:00 часов.  

Напомним, 11 июля футбольная команда «Каспий» одержала победу над карагандинским «Шахтёром» со счётом 3:2. Отмечается, что эта победа позволила «Каспию» укрепить лидерство в турнирной таблице — команда набрала 34 очка. «Шахтёр» с 26 очками занимает третье место.

 

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