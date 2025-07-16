Чемпиону Кубка мира Бекзаду Нурдаулетову вручили 10 миллионов тенге

Боксер из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов сегодня, 16 июля, получил денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за золотую медаль Кубка мира в Астане. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса региона, передает Lada.kz .

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Сегодня, 16 июля, состоялась церемония награждения нашего земляка из Мангистау - Бекзада Нурдаулетова - победителя Кубка мира по боксу среди взрослых.

Президент федерации бокса Мангистауской области Аскарбек Керелбаев поздравил Бекзада Нурдаулетова и вручил денежное вознаграждение в размере 10 миллинов тенге,- говорится в сообщении федерации.

Аскарбек Керелбаев поздравил Бекзада Нурдаулетова с победой и пожелал ему дальнейших успехов на предстоящих крупных соревнованиях, а также выразил поддержку всем боксерам Мангистауской области.

Напомним, боксер из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов 6 июля принес стране «золото» Кубка мира в Астане.

Выступая в финале весовой категории до до 85 килограммов, Бекзад Нурдаулетов сразился с индийским спортсменом Жугну Жугну и одержал уверенную победу со счетом 5:0.