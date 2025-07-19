Дубль от нападающего: стали известны результаты матча между «Каспием» и «Жетысаем»

Стали известны результаты матча Первой лиги Казахстана между командами «Каспий» и «Жетысай», сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Актауский «Каспий» в матче XIV тура Первой лиги принял на своем поле одноименную команду из Жетысая.

Игра сложилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Оба мяча за «Каспий» оформил нападающий Мирас Турлыбек, отличившись на 10-й и 75-й минутах. Его дубль позволил команде избежать поражения и сохранить очки в копилке.

Благодаря результату «Каспий» продолжает оставаться в числе лидеров турнирной таблицы, набрав 35 очков.

Напомним, 11 июля футбольная команда «Каспий» одержала победу над карагандинским «Шахтёром» со счетом 3:2.