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19.07.2025, 16:12

Нуралы Алипу запретили пинать новичков «Зенита»

Спорт 0 1 320 Наталья Вронская

Воспитаннику футбольного клуба «Каспий», а ныне игроку питерского «Зенита» Нуралы Алипу запретили пинать новичков команды во время ритуалов посвящения, передает Lada.kz со ссылкой на Instagram-паблик о казахстанском футболе Goalkz_official.

Фото: instagram.com/nurik028/
Фото: instagram.com/nurik028/

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об этом с улыбкой во время официального представления бразильского полузащитника Жерсона Сантоса. За переход 27-летнего игрока российский клуб заплатил 25 миллионов евро.

В клубе так называемый «коридор»  шуточный обряд, во время которого новички проходят через строй из футболистов, получая от них легкие удары.

Нуралы Алип, по информации российских СМИ, был одним из самых активных участников этой традиции. Он встречал новых игроков особенно «энергично», нанося подзатыльники или удары по бедрам  и даже сделал из этого свою фишку в команде.

Нуралы Алип  воспитанник казахстанского футбола, начинал профессиональную карьеру в мангистауском ФК «Каспий». Он также выступал за национальную сборную Казахстана и с 2022 года является игроком петербургского «Зенита», где успел зарекомендовать себя как надёжный защитник.

Напомним, во время ритуала посвящения на тот момент нового игрока команды  бразильского форварда Луиса Энрике  все его коллеги хлопали по спине, а Нуралы Алип пнул его по пятой точке. От удара он даже вскрикнул, но воспринял это с улыбкой на лице.

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