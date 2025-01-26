«Короля Америки» пнул воспитанник актауского «Каспия»

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В Сети появилось видео, где обсуждают пинок бывшего игрока «Каспия» Нуралы Алипа, который сейчас играет в роли защитника в футбольном клубе «Зенит».

На ритуале посвящения нового игрока команды бразильского форварда Луиса Энрике, когда все его коллеги хлопали по спине, Нуралы Алип пнул его по пятой точке. От удара он даже вскрикнул, но воспринял это с улыбкой на лице.

Стоит отметить, что Луис Энрик выступал в составе «Ботафого» из Рио-де-Жанейро. В прошлом году был признан «Королем Америки». Форвард оценивается в 22 млн евро.

Напомним, в составе команды «Зенит» Нуралы Алип дебютировал в начале 2022 года.

Прошлым летом жена Нуралы Алипа выложила ролик, где ее муж в футбольной форме покоряет степи Мангистау на скакуне.

Ранее российский блогер Андрей Савин поделился мнением о возможной продаже «Зенитом» казахстанского защитника Нуралы Алипа.