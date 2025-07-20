18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.61
621.07
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.07.2025, 17:48

Боксер из Мангистау взял «золото» международного турнира

Спорт 0 2 356 Лиана Рязанцева

Боксер из Мангистау Диас Аюпов стал чемпионом международного турнира в Костанае. Об этом Lada.kz сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев
Фото предоставил Руслан Бибуев

Турнир, посвящённый памяти выдающихся спортсменов — братьев Урала и Коргана Айтеновых, проходил в Костанае с 14 по 20 июля среди юниоров 2007–2008 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Казахстана, Катара, Ирака, Узбекистана, Кыргызстана, Сирии и России.

Мангистаускую область представляли два боксёра — Диас Аюпов и Ерболат Кунгратбаев. Их сопровождали тренер Салых Жантуреев и судья международной категории AIBA, мастер спорта СССР, председатель судейской коллегии Мангистауской области Дулат Букебаев.

Турнир, проводимый уже в 26-й раз, проходил по правилам World Boxing — новой международной организации, регулирующей любительский бокс. Председателем Олимпийской комиссии этой организации является легендарный казахстанский боксёр Геннадий Головкин. Боксёр из Мангистау Диас Аюпов, 2007 года рождения, выступал в весовой категории свыше 90 кг. Он уверенно провёл три поединка и в каждом из них продемонстрировал высокий уровень подготовки, технику и боевой дух, что в итоге принесло ему золотую медаль, — рассказал Руслан Бибуев.

Руслан Бибуев убеждён, что из мангистауских боксёров вырастают будущие звёзды мирового ринга.

Победа Диаса Аюпова — яркое доказательство того, что мангистауская школа бокса продолжает воспитывать настоящих чемпионов, — отметил он.

Напомним, ранее боксёр из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов 6 июля принёс стране «золото» Кубка мира в Астане. Выступая в финале весовой категории до 85 килограммов, он сразился с индийским спортсменом Жугну Жугну и одержал уверенную победу со счётом 5:0.

Бекзад Нурдаулетов 16 июля получил денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за золотую медаль Кубка мира в Астане. 

 

 

6
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…