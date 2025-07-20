Боксер из Мангистау взял «золото» международного турнира

Боксер из Мангистау Диас Аюпов стал чемпионом международного турнира в Костанае. Об этом Lada.kz сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев

Турнир, посвящённый памяти выдающихся спортсменов — братьев Урала и Коргана Айтеновых, проходил в Костанае с 14 по 20 июля среди юниоров 2007–2008 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Казахстана, Катара, Ирака, Узбекистана, Кыргызстана, Сирии и России.

Мангистаускую область представляли два боксёра — Диас Аюпов и Ерболат Кунгратбаев. Их сопровождали тренер Салых Жантуреев и судья международной категории AIBA, мастер спорта СССР, председатель судейской коллегии Мангистауской области Дулат Букебаев.

Турнир, проводимый уже в 26-й раз, проходил по правилам World Boxing — новой международной организации, регулирующей любительский бокс. Председателем Олимпийской комиссии этой организации является легендарный казахстанский боксёр Геннадий Головкин. Боксёр из Мангистау Диас Аюпов, 2007 года рождения, выступал в весовой категории свыше 90 кг. Он уверенно провёл три поединка и в каждом из них продемонстрировал высокий уровень подготовки, технику и боевой дух, что в итоге принесло ему золотую медаль, — рассказал Руслан Бибуев.

Руслан Бибуев убеждён, что из мангистауских боксёров вырастают будущие звёзды мирового ринга.

Победа Диаса Аюпова — яркое доказательство того, что мангистауская школа бокса продолжает воспитывать настоящих чемпионов, — отметил он.

Напомним, ранее боксёр из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов 6 июля принёс стране «золото» Кубка мира в Астане. Выступая в финале весовой категории до 85 килограммов, он сразился с индийским спортсменом Жугну Жугну и одержал уверенную победу со счётом 5:0.

Бекзад Нурдаулетов 16 июля получил денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за золотую медаль Кубка мира в Астане.