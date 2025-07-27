Король голов: футболист «Каспия» признан лучшим бомбардиром

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Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Контракт с талантливым нападающим, воспитанником павлодарской школы футбола, клуб подписал в феврале этого года. С тех пор Мирас Турлыбек уверенно оправдывает доверие: 15 голов в 15 турах.

В последнем матче 24 июля против команды «Академия Оңтүстік» Мирас оформил хет-трик, внеся решающий вклад в итоговую победу - 1:6 в пользу «Каспия».

До этого он выступал за молодежку «Иртыша», а также за клубы «Аксу» и «Экибастуз».

Напомним, «Каспий» объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим Мирасом Турлыбеком.