Скриптонит снял новый клип в Алматы

Скриптонит презентовал публике новый клип "Умножить", который, судя по кадрам, был снят в Алматы. Поклонники встретили работу с воодушевлением, щедро выразив свои эмоции в комментариях. Подробнее рассказывает Tengri Life.В пятиминутном клипе рэпер высмеивает поколение, пропагандирующее через социальные сети идею YOLO (от англ. you only live once — «ты живешь только один раз»), которая подразумевает стремление исполнять желания и получать удовольствие прямо сейчас, не отказываясь от этого ради будущего благополучия. «Я хочу им другого», - говорит он, причисляя себя к старой школе и отвергая современную терминологию: «Мне по***: зумеры, бумеры, эйджизм...»Адиль также сетует на бездельников, которые ждут, что их проблемы решит кто-то другой. «Я хочу видеть умных, шустрых. Не теряй ни секунды. Не гоняй без капусты», - наставляет он в кадре.Внимательные зрители опознали на кадрах рынок "Жетысу-Семиречье", ЦОН Алатауского района, алматинские дворы, Maybach с местными номерами и другие детали.Исполнитель затронул в клипе и другие минусы поколения, показав людей, имеющих проблемы с зависимостями, нехваткой денег и сомнительным окружением. Скриптонит продолжает "ругать" молодых и в финальной части, намекая на ограниченность поколения: "Тут некому строить, ведь кругом лишь дизайнеры **аных карт желаний". И упрекает общество в лицемерии: "Вы, конечно же, по традиции спросите: **ли ж ты раньше молчал? По ходу висел на кокосике. Вы зовете меня нар****гой, но тут же репостите".Судя по многочисленным комментариям под клипом, который был опубликован часом ранее, видеоряд очень понравился зрителям:"От Скрипа все можно ожидать, анонсов никаких не было, а тут такой разъ*б", "Как же кинографично. Лучший клип Скриптонита! До мурашек от конца", "Адиль, низкий поклон, это не клип, а кино какое-то, все на высоте и со вкусом, большой рахмет тебе", "Только Скриптониту не нужно анонсов, хайпа, все и так постоянно ждут от него новых песен и клипов", "Вот что значит работает команда профессионалов", – пишут пользователи под клипом.Отметим, что в одном из интервью артист рассказал, что он и его команда переехали в Алматы. В апреле этого года состоялся релиз седьмого полноформатного альбома Скриптонита под лаконичным названием "7". В новый альбом уроженца Павлодара вошли шестнадцать треков, среди которых две совместные работы со "104" и одна - с ALBLAK 52.