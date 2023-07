Слушания в Конгрессе США об НЛО вызвали фурор: покажут ли “корабли”

Таинственные НЛО снова оказались в центре внимания на фоне прошедших в США слушаний в Конгрессе. Один из разоблачителей обвинил американское правительство в масштабном сокрытии - и заявления о "внеземной" жизни наводят на мысль, что проблема необъяснимых воздушных явлений никуда не денется.

Конгрессмен: “Я верю, что инопланетяне существуют”.



Когда мир услышал рассказы о найденных телах инопланетян, разбившихся внеземных космических кораблях и явно жестоком заговоре с целью скрыть и то, и другое, не все сразу захотели поверить, пишет The Guardian.



Конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес, непреднамеренно оказавшаяся на замечательных слушаниях Конгресса по НЛО на прошедшей неделе в Вашингтоне благодаря своей роли в комитете по надзору Палаты представителей, казалось, была полна решимости не слишком увлекаться всплеском интереса к НЛО, охватившим большую часть США.



Выступая впоследствии, конгрессвумен из Нью-Йорка левого толка вместо этого попыталась охарактеризовать стремление своих коллег раскрыть предполагаемое сокрытие правительством деятельности инопланетян как расследование национальной безопасности и скрытности военных, а не сокрытие “маленьких зеленых человечков”.



“Этот комитет и раньше сталкивался со случаями, когда либо оборонная деятельность не была откровенной, касательно ли сферы контрактов или сферы Министерства обороны, - сказала Окасио-Кортес The Guardian. – Я действительно считаю, что существует очень большой и назревающий вопрос о том, что раскрывается, что должным образом контролируется, и мы несем ответственность по всем предметам, чтобы выяснить эту истину”.



Это был похвально мягкий подход к двухчасовому с лишним слушанию, не похожий ни на что, что Конгресс когда-либо видел раньше, отмечает The Guardian.



Бывший офицер разведки США Дэвид Груш, который давно утверждает, что правительство Соединенных Штатов скрывает “неповрежденные и частично неповрежденные” неопознанные летающие объекты и “внеземных” пилотов, появился в Вашингтоне под присягой, чтобы повторить то же самое.



Правительство США проводило “многолетнюю” программу, в рамках которой собиралось и пыталось реконструировать потерпевшие крушение НЛО, сообщил Груш комитету по надзору. Он добавил, что неназванные федеральные агентства даже извлекли “биологические препараты” из этих аппаратов, которые он описал как “нечеловеческие”.



Более того, Груш, который руководил анализом необъяснимых аномальных явлений (UAP) в агентстве Министерства обороны США до 2023 года, рассказал, что он сталкивался с “людьми, которым был причинен вред” в ходе усилий правительства сохранить эту инопланетную программу в секрете. Груш сообщил комитету, что после обнародования своих утверждений он сам опасается за свою жизнь.



К счастью для Груша и для десятков энтузиастов НЛО, которые хлынули на слушания, некоторые из слушавших политиков, казалось, были полностью увлечены, продолжает The Guardian.



“Я верю, что они [инопланетяне] существуют. Я знал это еще до того, как пришел сюда, - заявил The Guardian Тим Берчетт, конгрессмен-республиканец из Теннесси. – Я не хочу слишком упрощать, но как вы собираетесь управлять этим [космическим кораблем]? У вас должен быть кто-то для этого дела. Это кажется довольно простым”.



Если заявление Берчетта, казалось, игнорировало давнюю технологию, связанную с землей, которая уже широко используется для беспилотных полетов с помощью беспилотных летательных аппаратов, его энтузиазм, по крайней мере, поддержал зрителей: не без ехидства отмечает The Guardian: “Учитывая, что республиканец совместно руководит расследованием заявлений Груша, он кажется хорошим человеком, которого можно убедить. Также на борту находится Мэтт Гетц, правый республиканец из Флориды”.

Мэтт Гетц, Тим Берчетт и Анна Паулина Луна, также из Флориды, неделей ранее устроили потасовку на базе ВВС Флориды, когда явились с требованием предоставить доказательства недавно зарегистрированного инцидента с НЛО.



Гетц рассказал, что первоначально им было отказано в доступе на базу, но в конце концов троице показали “изображение” неопознанных аномальных явлений – термин, который некоторые предпочитают для обозначения НЛО.



“Изображение было чем-то таким, что я не могу связать ни с какими человеческими способностями ни Соединенных Штатов, ни кого-либо из наших противников”, - сказал Гетц.



Анна Паулина Луна, которая совместно с Берчеттом руководит расследованием комитета по надзору, также выглядит заинтересованной.



“Недопустимо продолжать заставлять американцев думать, что этого не происходит”, - заявила она во время слушаний в среду. Днем позже Луна рассказала Axios, что ее интерес к НЛО возник после встречи с одним из них в 2018 году.



Заявления об НЛО и о том, что правительство покрывает инопланетян, имеют долгую историю в США, напоминает The Guardian.



В 1940–х и 50–х годах сообщения об НЛО, обычно в форме “летающей тарелки”, были обычным явлением, в то время как сам Груш предположил - хотя и не на слушаниях в среду - что папа Пий XII вел переговоры о передаче НЛО из Италии в США еще в 1944 году.



Однако только в последние пару лет Конгресс по-настоящему начал обращать на это внимание.



Обвинения Груша, возможно, в конечном счете и послужили толчком к этому расследованию, но обсуждению НЛО придали нечто близкое к легитимности просочившиеся военные видеозаписи, на которых, по-видимому, видны объекты странной формы, проносящиеся в американской аэрокосмической отрасли, и заявления пилотов ВМС США о странных встречах.



Двое из этих пилотов – Дэвид Фравор и Райан Грейвс - дали показания в среду. Грейвс, который ранее сообщал о наблюдении неопознанных воздушных явлений у атлантического побережья “каждый день в течение, по крайней мере, пары лет”, сказал, что другие, неназванные пилоты сталкивались с “темно-серыми или черными кубами внутри прозрачных сфер”, где “вершина или кончики куба касались внутренней части сферы".



Однако не все были впечатлены новыми разоблачениями, отмечает The Guardian. Груш лично не видел ничего из того, что он описал, и его утверждения основаны на интервью с людьми, “непосредственно осведомленными” о действиях правительства, что вызвало удивление у скептиков.



“Фравор и Грейвс в течение многих лет рассказывали эту историю так хорошо, как только могли. И Груш: я подозреваю, что он верит в свою историю, - сказал Мик Уэст, автор книги "Побег из кроличьей норы". – Так что на самом деле это не изменило этот аспект для меня. Я уже верю, что они думают, что говорят правду, но я не думаю, что то, что они описывают, является точным отражением фактов”.



Уэст, давний исследователь предполагаемых встреч с НЛО и заявлений о них, считает, что наблюдения, подобные тем, которые описали Фравор и Грейвс, могут быть вызваны проблемами с радаром или помехами, в том числе воздушными шарами в воздухе.



Что касается недвусмысленного доказательства того, что у правительства США есть инопланетный корабль, и действительно инопланетяне, Уэст сказал, что это “сведется к вещественным доказательствам”.



“Они говорят, что знают точное местоположение этих инопланетных кораблей. Так что, если вы хотите рассказать американской общественности обо всей программе, если Конгресс хочет это сделать, тогда они могут просто пойти и посмотреть на эти корабли”, - сказал он.



Один из вопросов, который обычно вызывает сомнения, заключается в том, что правительству США якобы удавалось сохранять свои запасы НЛО в секрете – на протяжении десятилетий.



Учитывая утечки, сенсации и разоблачения различных правительственных секретов и правонарушений, эта очевидная способность хранить молчание о том, что могло бы стать самым большим секретом в истории человечества, была бы замечательной.



“И дело не только в правительстве США. Это весь мир”, - сказал Уэст. Действительно, отмечает The Guardian, наблюдения НЛО не являются исключительно американским феноменом. Великобритания, например, тоже не застрахована от этого. В 2011 году Министерство обороны Великобритании опубликовало 8500 страниц отчетов о наблюдениях НЛО, относящихся к 1950-м годам.



Файлы включали отчет одного человека, который сказал, что он был “похищен” в октябре 1998 года инопланетянами в “большом сигарообразном транспортном средстве с большими снарядами по бокам, похожими на крылья”.



“А как насчет всех остальных стран? Есть много других участков суши, много мест, где могут разбиться НЛО. Это не имеет никакого смысла”, - сказал Уэст.



Может быть, это и не так, но есть свидетельства того, что международное сотрудничество может начаться. В мае Пентагон провел посвященный НЛО брифинг разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Австралия, пообещав провести еще несколько встреч в будущем.



И, несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств существования внеземных цивилизаций, для давних поклонников наблюдений НЛО, заявлений и событий прошедшая среда стала экстраординарным событием, признает The Guardian.



“Это было одно из самых удивительных, причудливых и сюрреалистичных слушаний в Конгрессе, когда-либо проводившихся”, - сказал Ник Поуп, который в начале 1990-х годов занимался расследованием НЛО для Министерства обороны Великобритании. Пришлось чуть ли не ущипнуть себя и сделать двойной дубль, когда слышишь в показаниях такие фразы, как ”нечеловеческий интеллект" и "биологические препараты"."



Груш не стал делать новых разоблачений, неоднократно заявляя, что он не может более подробно останавливаться на этом в публичной обстановке, что, по словам Поупа, имело смысл. Однако впоследствии некоторые политики заговорили о важности занесения заявлений Груша в протокол. Поуп сказал, что это был важный шаг на пути к выяснению того, чем может располагать правительство.



“Было ясно, слушая то, что говорили различные люди в комитете, что они не собирались позволять этому лгать, - сказал Поуп. – У вас возникло ощущение гнева, который они испытывали из-за того, что от них что-то скрывали ненадлежащим образом”.



Одно можно сказать наверняка: увлечение НЛО никуда не денется, констатирует The Guardian. Следующие вещи, на которые следует обратить внимание, включают отчет НАСА, который должен быть опубликован в этом месяце, в то время как Министерство обороны США должно выпустить свой собственный отчет этим летом. Вероятно, будут еще слушания в Конгрессе, когда представители, которые собираются покинуть Вашингтон на месячный перерыв, вернутся в сентябре.



“Мы не будем приводить на слушания маленьких зеленых человечков или летающие тарелки. Извините, что разочаровываю примерно половину из вас, - сказал Берчетт в начале заседания в среду. – Мы просто собираемся перейти к фактам”. Что это за факты и когда именно они могут быть раскрыты, еще предстоит выяснить.