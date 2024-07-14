Появилось фото стрелка с митинга Трампа

В США предварительно стало известно имя человека, стрелявшего на митинге в Дональда Трампа, передает Liter.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Нападавшего, который ранил в ухо политика, убил одного из зрителей и тяжело ранил другого, зовут Томас Мэтью Крукс (Thomas Matthew Crooks).

Уточняется, что 20-летний Крукс жил в пригороде Питтсбурга под названием Бетел-Парк. Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Мотивы стрелка пока остаются неизвестными.

Фото: Baza

Есть данные, что стрелка заметили зрители за пару минут до начала стрельбы. Однако полиция на сообщения не отреагировала.

Крукс был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была обнаружена винтовка AR-15.