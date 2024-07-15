У Тимати угнали элитный автомобиль

Тимати известен не только как музыкант, но и как бизнесмен. Ко всему прочему, участник четвертого сезона «Фабрики звёзд» неравнодушен к машинам – у него несколько раритетных авто. Оказалось, что к его автомобилям питают слабость и грабители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Стархит» .

Фото: instagram.com/timatiofficial/

По словам исполнителя хита «Баклажан», недавно его машину угнали. Преступников удалось поймать по горячим следам и в кратчайшие сроки вернуть звезде железного коня.

У меня несколько месяцев назад, в начале сезона, угнали машину. Как только я обратился в органы, в течение часа ее нашли. Ушел ровно час, чтобы по системе все проверить, куда ушла машина. Произошло задержание, вернули в целостности и сохранности, - рассказал Тимати.

Артист поражен, насколько быстро сейчас работают правоохранительные органы и как эффективно расследуют кражи автомобилей. Звезда отмечает, немногие верят, что угонщиков удалось найти столь скоро.