18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.91
526.42
5.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.08.2024, 10:21

Крушение самолета в Бразилии: один из пилотов работал в Air Astana

Новости Мира 0 0

В авиакомпании Air Astana подтвердили, что одним из пилотов самолета, разбившегося в Бразилии, когда погибли 62 человека, был экс-сотрудник казахстанской авиакомпании, передает NUR.KZ.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В бразильском городе Сан-Пауло 8 августа потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas, в результате погибли все 62 человека на борту.

По данным Fox News, мэр города Винхедо в Сан-Паулу Дарио Пачеко сообщил, что капитан Данило Сантос Романо, которому было 35 лет, стал первой жертвой, опознанной после крушения.

Согласно профилю Романо в LinkedIn, он имел более 10 лет опыта Романо был сертифицирован как Национальным агентством гражданской авиации Бразилии, так и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США.

Погибший пилот Данило Сантос Романо. Фото: linkedin.com/in/danilo-santos-romano

Кроме того, на странице профиля погибшего пилота указано, что он 7 месяцев работал в казахстанской авиакомпании Air Astana, с декабря 2019 по июнь 2020 года. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании эту информацию подтвердили.

Командир воздушного судна, попавшего в инцидент, летал вторым пилотом на Airbus A320 с декабря 2019 по март 2020 года. Налет в Air Astana составил только 25 часов. Контракт с ним был прекращен в июне 2020 года, - сообщили в пресс-службе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…