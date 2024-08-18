Крушение самолета в Бразилии: один из пилотов работал в Air Astana

В авиакомпании Air Astana подтвердили, что одним из пилотов самолета, разбившегося в Бразилии, когда погибли 62 человека, был экс-сотрудник казахстанской авиакомпании, передает NUR.KZ .

Фото: кадр из видео

В бразильском городе Сан-Пауло 8 августа потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas, в результате погибли все 62 человека на борту.

По данным Fox News, мэр города Винхедо в Сан-Паулу Дарио Пачеко сообщил, что капитан Данило Сантос Романо, которому было 35 лет, стал первой жертвой, опознанной после крушения.

Согласно профилю Романо в LinkedIn, он имел более 10 лет опыта Романо был сертифицирован как Национальным агентством гражданской авиации Бразилии, так и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США.

Погибший пилот Данило Сантос Романо. Фото: linkedin.com/in/danilo-santos-romano

Кроме того, на странице профиля погибшего пилота указано, что он 7 месяцев работал в казахстанской авиакомпании Air Astana, с декабря 2019 по июнь 2020 года. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании эту информацию подтвердили.