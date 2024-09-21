Муж Татьяны Бакальчук обратился к жене после освобождения

Муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что находится дома и с ним все в порядке, передает Tengrinews.kz .

Фото: (c) Telegram-канал «Kadyrov_95»

Видео с заявлением Владислав Бакальчук опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу.

Друзья, добрый вечер! Я дома и со мной все в порядке… Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес, - сказал он.

Бизнесмен разместил также официальное обращение к супруге, в котором сообщил, что он и его команда приехали в офис Wildberries, расположенный в центре Москвы, "с мирными намерениями".

Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании. Чтобы избежать возможных провокаций, мы заранее уведомили органы правопорядка. Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди. К сожалению, есть жертвы, - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы провели обыски по месту жительства Бакальчука. Российские СМИ сообщили, что ходатайство о проведении обыска поступило в суд от следователя.

Напомним, 18 сентября возле одного из офисов Wildberries в Москве произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, несколько мужчин получили ранения. Полиция возбудила уголовные дела.

После стрельбы Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу, с которым она разводится и которого считает виновным в произошедшем.

Силовики задержали бизнесмена 19 сентября, ему было предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство".

По информации РИА Новости, суд в Москве арестовал в пятницу 30 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries.

Корреспондент Tengrinews.kz обратилась в администрацию маркетплейса с запросом о том, повлияет ли все произошедшее на работу сервиса в Казахстане. С текстом заявления Татьяны Бакальчук, предоставленным редакции, можно ознакомиться по ссылке.