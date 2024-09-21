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21.09.2024, 14:42

Закрытие Comedy Club оказалось шуткой

Новости Мира 0 443

Ситуация с закрытием шоу Comedy Club приняла неожиданный поворот. Как оказалось, новость о прекращении шоу была всего лишь розыгрышем, рассказывает Tengri Life.

Фото: (с) пресс-служба ТНТ
Фото: (с) пресс-служба ТНТ

20 сентября в 21.00 на ТНТ вышел новый выпуск шоу, который, как заявлялось, будет заключительным. В конце него ведущие Гарик Харламов и Павел Воля попрощались со зрителями.

Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость - мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается, - заявил со сцены Гарик Харламов.

Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club, - добавил Павел Воля.

Заметим, что в розыгрыш о закрытии шоу поверили миллионы зрителей. Свое мнение по поводу прекращения вещания передачи высказали как знаменитые представители шоу-бизнеса и блогеры, так и зрители со всего мира.

20 сентября продюсер Comedy Club Павел Рудченко сообщил, что якобы шоу закрывается из-за ухода основного костяка юмористов.

Comedy Club основали участники команды КВН "Новые армяне" в 2003 году. С 23 апреля 2005 года программа выходит в эфире ТНТ. В 2007 году создатели шоу основали компанию Comedy Club Production, которая стала одним из главных поставщиков контента для ТНТ. На ее счету, помимо Comedy Club, такие проекты, как скетчком "Наша Russia", сериалы "Универ", "Интерны", "Домашний арест", "Жуки", шоу "Танцы".

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