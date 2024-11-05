Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальность

Народный артист РФ Филипп Киркоров опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свидетельство о заключении брака своих родителей, в котором выяснилось, что его настоящая фамилия Крикорян. Снимок артист выложил в честь годовщины свадьбы, передает news.ru

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60 лет назад, 1 ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания 2 отдела ЗАГС в городе Москва. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь, — написал Киркоров.

Исходя из фамилии, фанаты исполнители пришли к выводу, что народный артист имеет не болгарские, а армянские корни. В публикации Киркоров также призвал ценить семью, так как это самое важное в жизни любого человека.

Многие подписчики были удивлены. Они стали писать, что Филипп впервые признался, что его настоящая фамилия - Крикорян, а сам он армянин, а не болгарин. Но на самом деле певец упоминал об этом много лет назад, но тогда он не подтверждал слова документально. Дедушка и бабушка артиста по отцу Пилибос Крикорян и София Крикорян не скрывали своей национальности и пели в городском хоре. Отец Бедрос Крикорян был вынужден сменить фамилию на Киркоров, так как это было обязательным условием для поступления в болгарскую школу.