18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.95
524.37
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.11.2024, 09:42

На полях COP29: Президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова поздравила лидеров трёх стран с климатическим соглашением

Новости Мира 0 393

Баку, Азербайджан, 14 ноября 2024 года /EINPresswire.com/ — В рамках саммита ООН COP29 президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова провела значимые встречи, направленные на укрепление международного сотрудничества в борьбе с климатическими изменениями. Важным событием стало подписание стратегического соглашения между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном в области производства и передачи зелёной энергии.

 

 

 

Подписание климатического соглашения на COP29
Подписание климатического соглашения на COP29

Стратегическое партнёрство ради устойчивого будущего

На саммите был подписан исторический документ, объединяющий усилия трёх государств в продвижении зелёной энергетики. Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев — подчеркнули значимость этого шага для достижения целей устойчивого развития.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что соглашение открывает новую главу в истории международного сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев акцентировал внимание на укреплении братских отношений между странами, а Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что значение документа выходит за рамки экономических интересов, способствуя глобальной устойчивости.

Поздравления от «АЛЛАТРА»

Марина Овцынова тепло поздравила лидеров стран с подписанием соглашения, отметив его важность для объединения усилий в борьбе с климатическими изменениями. Она подчеркнула, что такие инициативы создают основу для глобального диалога и научного прогресса. 

Объединение усилий трёх государств в борьбе с климатическими изменениями — это пример международного сотрудничества, который МОД «АЛЛАТРА» всегда поддерживает и продвигает. Это не только шаг к техническому прогрессу, но и путь к консолидации общества вокруг общечеловеческих ценностей, — заявила Марина Овцынова.

Ключевая роль общественных организаций

В эксклюзивном интервью для телеканала Anewz Марина Овцынова подчеркнула необходимость глобального взаимодействия для преодоления климатических вызовов. По её словам, климатический кризис требует совместных усилий государств и общественных движений для поиска эффективных решений.

Эту позицию поддержал Эгон Чолакян, эксперт по национальной безопасности и климату, официальный представитель «АЛЛАТРА»:

Создание благоприятных условий для международной научной коллаборации — это критически важный шаг в борьбе с климатическими изменениями. Необходимо срочно формировать эффективные платформы для объединения научного сообщества, где эксперты из разных стран смогут совместно работать над решением климатических вызовов, стоящих перед человечеством.

О МОД «АЛЛАТРА»:

Международное общественное движение «АЛЛАТРА» является одной из ведущих международных организаций, деятельность которой направлена на консолидацию общества вокруг общечеловеческих ценностей и решения глобальных проблем современности, включая климатические вызовы. Организация активно участвует в продвижении международных инициатив по защите окружающей среды и устойчивому развитию.

Партнерский проект

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...