На полях COP29: Президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова поздравила лидеров трёх стран с климатическим соглашением

Баку, Азербайджан, 14 ноября 2024 года /EINPresswire.com/ — В рамках саммита ООН COP29 президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова провела значимые встречи, направленные на укрепление международного сотрудничества в борьбе с климатическими изменениями. Важным событием стало подписание стратегического соглашения между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном в области производства и передачи зелёной энергии.

Подписание климатического соглашения на COP29

Стратегическое партнёрство ради устойчивого будущего

На саммите был подписан исторический документ, объединяющий усилия трёх государств в продвижении зелёной энергетики. Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев — подчеркнули значимость этого шага для достижения целей устойчивого развития.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что соглашение открывает новую главу в истории международного сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев акцентировал внимание на укреплении братских отношений между странами, а Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что значение документа выходит за рамки экономических интересов, способствуя глобальной устойчивости.

Поздравления от «АЛЛАТРА»

Марина Овцынова тепло поздравила лидеров стран с подписанием соглашения, отметив его важность для объединения усилий в борьбе с климатическими изменениями. Она подчеркнула, что такие инициативы создают основу для глобального диалога и научного прогресса.

Объединение усилий трёх государств в борьбе с климатическими изменениями — это пример международного сотрудничества, который МОД «АЛЛАТРА» всегда поддерживает и продвигает. Это не только шаг к техническому прогрессу, но и путь к консолидации общества вокруг общечеловеческих ценностей, — заявила Марина Овцынова.

Ключевая роль общественных организаций

В эксклюзивном интервью для телеканала Anewz Марина Овцынова подчеркнула необходимость глобального взаимодействия для преодоления климатических вызовов. По её словам, климатический кризис требует совместных усилий государств и общественных движений для поиска эффективных решений.



Эту позицию поддержал Эгон Чолакян, эксперт по национальной безопасности и климату, официальный представитель «АЛЛАТРА»:

Создание благоприятных условий для международной научной коллаборации — это критически важный шаг в борьбе с климатическими изменениями. Необходимо срочно формировать эффективные платформы для объединения научного сообщества, где эксперты из разных стран смогут совместно работать над решением климатических вызовов, стоящих перед человечеством.

О МОД «АЛЛАТРА»:

Международное общественное движение «АЛЛАТРА» является одной из ведущих международных организаций, деятельность которой направлена на консолидацию общества вокруг общечеловеческих ценностей и решения глобальных проблем современности, включая климатические вызовы. Организация активно участвует в продвижении международных инициатив по защите окружающей среды и устойчивому развитию.

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