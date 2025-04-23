Лариса Долина раскрыла причины конфликта с Аллой Пугачевой

Народная артистка Лариса Долина поделилась подробностями конфликта с коллегой по сцене, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. В интервью RTVI она рассказала, что основным поводом для напряженных отношений между ними стал композитор Руслан Горобец, чье имя связано с известной песней «Погода в доме», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Конфликт вокруг песни «Погода в доме»

По словам Ларисы Долиной, композитор Руслан Горобец, который много лет был музыкальным руководителем группы «Рецитал», с которой Пугачева часто выступала, стал причиной разногласий между артистками. Долина пояснила, что Пугачева предъявила Горобцу претензии по поводу того, что песня «Погода в доме» не была написана для нее.

«Она спросила его, почему он не написал эту песню для нее, на что Горобец ответил, что имеет право работать и создавать музыку для того, кого он захочет», — рассказала певица.

Разрыв сотрудничества и охлаждение отношений

На тот момент композитор уже не работал с Пугачевой, но, как утверждает Долина, именно этот инцидент стал причиной того, что Пугачева начала недолюбливать ее. Несмотря на это, Лариса Долина подчеркнула, что всегда относилась к Пугачевой с уважением и не считает целесообразным сейчас возвращаться к этой теме.

Эмиграция Пугачевой после начала СВО

Долина также коснулась и более актуальных событий, отметив, что после начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева, вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, покинула Россию и переехала в Израиль.