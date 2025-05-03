Путин признался, что испытывает постоянное желание врезать

Президент России Владимир Путин в интервью признался, что нередко испытывает желание «врезать». Заявление прозвучало в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото с сайта egov-buryatia.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что у него периодически возникает желание применить физическую силу, но он сознательно подавляет такие импульсы. Соответствующий фрагмент беседы с российским лидером был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.

В ходе разговора репортёр поинтересовался, бывает ли у президента желание «врезать» кому-либо, несмотря на внешнее спокойствие и хладнокровие. На этот вопрос Путин ответил утвердительно.