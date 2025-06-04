2 июня состоялся контрольный матч между женскими сборными Узбекистана и Казахстана. На поле встретились команды от Узбекистана U-20 и от Казахстана U-19. Узбекские футболистки были хозяевами, игра проходила на поле местной Ассоциации футбола под тренерским руководством Владимира Панова. Матч завершился ничьей. Это была уже вторая встреча двух женских сборных.

Итоги матча по женскому футболу между сборными Узбекистана U20 и Казахстана U19

Эксперты Sports24.kz провели аналитику игры команды из Узбекистана и Казахстана. Специалисты отмечают, что команды продемонстрировали равенство сил. Узбекистан начал активно, быстро открыв счёт (уже на 12 минуте), но Казахстан проявил стойкость и сумел отыграться. Отсутствие ударов в створ может свидетельствовать о сильной игре защитных линий или недостаточной эффективности атакующих действий обеих команд. В то же время эксперты Sports24.uz отметили ошибку в обороне команды Узбекистана, которая привела к тому, что казахским футболисткам удалось сравнять счет.

Для обеих команд матч стал ценным опытом в подготовке к будущим турнирам. Узбекистан U20, имеющий опыт участия в чемпионатах AFC U-20, продолжает набирать форму и оттачивать командную игру. Казахстан U19, несмотря на отсутствие участия в финальных стадиях крупных турниров, демонстрирует прогресс и потенциал для дальнейшего развития.

Обе команды показали боевой настрой и стремление к победе, что является положительным знаком для их будущих выступлений на международной арене.

Результаты игры

Футбольный матч сборных закончился с итогом 1:1. Первый гол забила команда Узбекистана. Его автором стана Мехрибон Эгамбердиева. Ей удалось забить в ворота соперника в первом тайме, на 12-ой минуте.

Команда Казахстана во втором тайме сравняла счет. Мяч в воротах соперниц оказался на 52-ой минуте. Гол забила Адина Изимбаева. Оставшийся период команды вели активную борьбу на поле. Однако ни одной из них не удалось загнать второй мяч в ворота соперниц.

Статистика игры

Процент владения мячом у команд приблизительно одинаковый. У Узбекистана – 46%, на долю Казахстана приходится 54%. Однако Казахстанская сборная проявила себя активнее. В течение матча они провели 75 атак, опасными из них можно назвать 29. У команды из Узбекистана эти значения несколько ниже: общее количество атак – 61, опасных из них было 28.

Несмотря на равный счёт, статистика указывает на небольшое преимущество Казахстана в контроле мяча и атакующих действиях.