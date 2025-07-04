Врач о причинах желтизны кожи Киркорова: «Имеются патологии органов»

Фанаты певца Филиппа Киркорова всерьез обеспокоились его состоянием здоровья. Поводом для беспокойства стало изменение внешности артиста: поклонники заметили, что у Киркорова появилась плешь на голове, кожа приобрела желтоватый оттенок, а сам он заметно похудел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rudkovskayaofficial/Instagram

Возможные причины изменений: мнение врача

Врач общей практики Надежда Чернышева в комментарии Общественной Службе Новостей (ОСН) пояснила, что желтизна кожи может быть связана с проблемами работы желудочно-кишечного тракта. По ее словам, нарушение обменных процессов или патологии органов пищеварительной системы нередко становятся причиной изменения цвета кожных покровов.

Роль стресса и хронических заболеваний

Чернышева также отметила, что стресс может усугубить проблемы со здоровьем и спровоцировать внешние проявления, такие как изменение оттенка кожи. Врач напомнила, что Филипп Киркоров давно страдает от сахарного диабета — заболевания, которое изматывает организм и требует постоянного контроля и лечения.

«Если пациент с диабетом пренебрегает назначениями врача и не следует необходимому лечению, риск развития осложнений возрастает многократно. В таком случае человек может не дожить до преклонного возраста», — подчеркнула специалист.

Последствия инцидента на концерте

Ранее, 25 апреля, Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Причиной происшествия стало пиротехническое оборудование, закрепленное на спине певца: во время исполнения песни «Черная пантера» загорелся рукав его пиджака. В результате артист перенес бурсит — воспаление суставов, которое возникло на фоне полученных ожогов.