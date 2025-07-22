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22.07.2025, 06:46

Названа полезная для печени приправа

Новости Мира 0 1 072

Врач-терапевт и эксперт в области здоровья Ирина Никулина рассказала, как популярная восточная специя может поддерживать здоровье печени и не только. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула, что куркума благодаря активному веществу куркумину оказывает комплексное лечебное воздействие на организм, сообщает Lada.kz. 

Фото: H_Ko/Shutterstock/FOTODOM
Фото: H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Универсальные свойства куркумина

По словам специалиста, куркумин — главный биологически активный компонент куркумы — обладает множеством полезных свойств:

  • Противовоспалительные и антисептические — помогают при хронических воспалениях;

  • Иммуностимулирующие — поддерживают защитные силы организма;

  • Антиоксидантные — защищают клетки от свободных радикалов;

  • Обезболивающие — снижают болевой синдром;

  • Нейропротекторные — защищают нервную систему;

  • Противоопухолевые — куркумин рассматривается в терапии ряда онкологических заболеваний.

Кроме того, куркумин оказывает благотворное влияние на печень, суставы и даже некоторые гинекологические проблемы.

Как правильно принимать куркуму

Ирина Никулина объяснила, что для максимальной пользы важно правильно употреблять специю:

  • В сочетании с черным перцем — содержащийся в нем пиперин увеличивает биодоступность куркумина в 20 раз;

  • С жирной пищей — куркумин лучше усваивается вместе с продуктами, богатыми жирами;

  • Время приема не играет большой роли, куда важнее — с чем именно принимается куркума.

Когда куркума может навредить

Несмотря на множество полезных свойств, у куркумы есть и противопоказания. Эксперт рекомендует проявлять осторожность в ряде случаев:

  • Не употреблять натощак при склонности к низкому артериальному давлению;

  • Избегать приема при обострении заболеваний ЖКТ, особенно холецистита и желчнокаменной болезни — куркума усиливает образование желчи;

  • С осторожностью применять людям с нарушениями свертываемости крови и тем, кто принимает антикоагулянты — куркумин разжижает кровь.

Суточная норма и мера предосторожности

Максимально допустимая доза куркумы, по данным медиков, составляет до 12 граммов в сутки. Превышать эту норму нежелательно, даже если вы стремитесь к укреплению здоровья — польза может обернуться риском при неправильном применении.

Вывод: Куркума — ценная добавка к рациону, способная поддерживать здоровье печени и других органов, однако ее употребление должно быть взвешенным и учитывать индивидуальные особенности организма.

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