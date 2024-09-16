Плановые отключения воды и электроэнергии 16 сентября в Актау

В каких микрорайонах города сегодня, 16 сентября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

Фото pixabay.com

В ГКП «КЖСА» сообщили, что в связи с ремонтом без питьевой и технической воды остались жители следующих микрорайонов:

- 15 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 2-5, 8, 25-27, 41-45, школа СШ-24, детский сад, ориентировочно до 20.00;

- 30 микрорайон, отключили техническую воду в коттеджах;

- 33 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 3, 4, 5, 6, 7, магазин «Дина», 19, 20, 21, 22, ориентировочно до 17.00;

- 12 микрорайон, отключили питьевую и техническую воду в домах №№ 42, 47, 48, 49, ориентировочно до 17.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано плановых отключений электроэнергии.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.