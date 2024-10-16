Следить за питанием в школьных столовых Мангистау будут родители и чиновники

После ситуации в Мунайлы был проведен мониторинг школ Актау, сообщает пресс-служба отдела образования областного центра. На днях общественный фонд «Әділдік және өркендеу» объявил о начале социального мониторинга качества школьного питания. То есть теперь следить за работой школьных столовых смогут не только чиновники, но и родители.

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По информации пресс-службы отдела образования, работа по мониторингу качества питания в столовых будет продолжена.

«Мониторинговая группа проведет проверку в этом месяце до осенних каникул. При выявлении нарушений комиссия дает рекомендации и проводит разъяснительную работу», - сообщили редакции lada.kz в отделе образования.

Также общественный фонд «Әділдік және өркендеу» приглашает родителей школьников принять участие в опросе и оценить разнообразие меню, чистоту и режим работы столовых, и другие аспекты школьного питания. Опрос можно пройти с 14 по 28 октября по ссылке https://clck.ru/3DwmTN. Это займёт несколько минут, при желании вы можете сохранять анонимность.



Ваши ответы помогут оценить организацию питания в государственных школах, выявить наиболее актуальные проблемы. Результаты опроса будут опубликованы в СМИ, направлены в Министерство просвещения Республики Казахстан и другие заинтересованные государственные органы. Родители также смогут дать свои предложения. Опираясь на их мнение, фонд разработает рекомендации по повышению качества работы школьных столовых.



Тема контроля качества питания детей в государственных школах – одно из приоритетных направлений деятельности фонда «Әділдік және өркендеу». Работа ведется в сотрудничестве с Министерством просвещения РК и Казахской академией питания.



Помимо социального мониторинга, фонд регулярно проводит и другие мероприятия в рамках общественного контроля по оценке качества школьного питания. На текущий момент проведены проверки школьных столовых области Жетысу, Туркестанской и Алматинской областей, города Алматы.



Среди самых распространенных нарушений, выявленных Фондом, детям не докладывают порции, блюда не соответствуют описанию в меню, в буфетах продаются продукты, запрещённые к реализации в школах (в том числе шоколад и энергетики), нарушаются санитарные нормы и технологии приготовления блюд, а также техника безопасности работы на кухне (например, используются газовые баллоны), у ключевого персонала отсутствуют дипломы о специальном образовании.



По всем выявленным нарушениям составлены и направлены в контролирующие органы акты. До конца текущего учебного года выездные проверки школьных столовых будут проведены во всех регионах страны.

Напомним, 7 сентября массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау. Позже стало известно, чем кормят детей в школьных столовых Мангистау.