Вниманию мангистаусцев! Как уберечься от шквального ветра

Жителям региона следует соблюдать меры безопасности, чтобы избежать травм при сильном ветре. В Актау уже есть двое пострадавших, на которых упала автобусная остановка. Согласно прогнозу, непогода пока не собирается отступать.
«Казгидромет» прогнозировал 5 ноября сильные дожди и ветер со скоростью до 28 м/с на территории Мангистауской области. Накануне на телефоны жителей региона отправили сообщения с предупреждением. Тем не менее, для многих шквальный ветер стал неожиданностью. В городе Актау уже есть двое пострадавших, на которых упала автобусная остановка. Они госпитализированы.
Число пострадавших объектов в регионе растет. Полный список мы опубликовали здесь.
По прогнозу, ближе к вечеру сегодня ожидается усиление ветра. В связи с этим мы просим жителей области, по возможности, уберечь себя и близких от разыгравшейся непогоды. Гражданам следует соблюдать следующие меры безопасности, чтобы избежать травм при сильном ветре:
Звоните по номерам "101" и "112" в случае экстренных и спасательных мероприятий.
Сегодня в департаменте полиции региона водителей призвали быть бдительнее на дорогах и не нарушать ПДД.
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