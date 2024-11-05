Вниманию мангистаусцев! Как уберечься от шквального ветра

Жителям региона следует соблюдать меры безопасности, чтобы избежать травм при сильном ветре. В Актау уже есть двое пострадавших, на которых упала автобусная остановка. Согласно прогнозу, непогода пока не собирается отступать.

vnukovskoe.ru

«Казгидромет» прогнозировал 5 ноября сильные дожди и ветер со скоростью до 28 м/с на территории Мангистауской области. Накануне на телефоны жителей региона отправили сообщения с предупреждением. Тем не менее, для многих шквальный ветер стал неожиданностью. В городе Актау уже есть двое пострадавших, на которых упала автобусная остановка. Они госпитализированы.

Число пострадавших объектов в регионе растет. Полный список мы опубликовали здесь.

По прогнозу, ближе к вечеру сегодня ожидается усиление ветра. В связи с этим мы просим жителей области, по возможности, уберечь себя и близких от разыгравшейся непогоды. Гражданам следует соблюдать следующие меры безопасности, чтобы избежать травм при сильном ветре:

рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности, оставаться в помещении);

важно держать детей под особым контролем и не оставлять их без присмотра;

если вы застряли на улице во время сильного ветра, спрячьтесь в ближайшем подъезде или магазине;

не прячьтесь возле стен домов от сильного ветра, так как может упасть крыша и другие материалы;

не прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

опасно для жизни находиться под ЛЭП и приближаться к оборванным ЛЭП при сильном ветре;

рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев;

Звоните по номерам "101" и "112" в случае экстренных и спасательных мероприятий.

Сегодня в департаменте полиции региона водителей призвали быть бдительнее на дорогах и не нарушать ПДД.