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26.12.2024, 15:57

Пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян втретили в аэропорту Жуковский

Новости Актау 0 1 270 Наталья Вронская

Кадры встречи в аэропорту Жуковский борта МЧС, доставившего пострадавших в авиакатастрофе в Актау, опубликовали в телеграм-канале Readovka. 

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

В аэропорту Жуковский встретили борт, прилетевший из Казахстана с 9 россиянами, получившими ранения после крушения самолета в Актау. Медики и МЧС вывозят каталки с пациентами из воздушного судна — в полете их состояние оставалось стабильным, ухудшений нет. Теперь им окажут помощь в российских медучреждениях.

Минздрав РФ сообщил, что трое россиян в крайне тяжелом состоянии, 1 — в тяжелом, 5 — средней тяжести. Среди них есть 1 ребенок.

Ранее lada.kz сообщала, что санавиация РФ забрала всех пострадавших соотечественников спецбортом. Напомним, вчера, 25 декабря, недалеко от областного центра Мангистауской области разбился самолет, направшийся из Баку в город Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в Мангистау.

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