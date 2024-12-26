Пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян втретили в аэропорту Жуковский

Кадры встречи в аэропорту Жуковский борта МЧС, доставившего пострадавших в авиакатастрофе в Актау, опубликовали в телеграм-канале Readovka.

стоп кадр из видео

В аэропорту Жуковский встретили борт, прилетевший из Казахстана с 9 россиянами, получившими ранения после крушения самолета в Актау. Медики и МЧС вывозят каталки с пациентами из воздушного судна — в полете их состояние оставалось стабильным, ухудшений нет. Теперь им окажут помощь в российских медучреждениях.

Минздрав РФ сообщил, что трое россиян в крайне тяжелом состоянии, 1 — в тяжелом, 5 — средней тяжести. Среди них есть 1 ребенок.

Ранее lada.kz сообщала, что санавиация РФ забрала всех пострадавших соотечественников спецбортом. Напомним, вчера, 25 декабря, недалеко от областного центра Мангистауской области разбился самолет, направшийся из Баку в город Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в Мангистау.