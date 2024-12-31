В больнице Мангистау не осталось пострадавших в авиакатастрофе

фото из архива Лады

В Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Азербайджанской Республики, пострадавших при авиакатастрофе. МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству.

«Этот случай - яркий пример тесного сотрудничества и дружественных отношений между нашими странами, а также готовности Казахстана всегда прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях», - говорится в сообщении.

Таким образом, в больницах Мангистау больше не осталось пострадавших в авиакатастрофе под Актау. Все 29 спасенных пацеинтов после оказания медицинской помощи были отправлены на родину для продолжения лечения. Врачи Казахстана не потеряли ни одной жизни.

Напомним, авакатастрофа произошла на минувшей неделе, 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. В больницы Мангистау доставили 29 пострадавших, двое из которых несовершеннолетние дети. В первые сутки после катастрофы санавиация России вывезла 9 своих граждан. На следующий день 14 пациентов, чье состояние оценивалось, как стабильное, забрала азербайджанская сторона. Позже из больницы увезли 3 граждан Кыргызстана. Последние трое пациентов с азербаджанским гражданством выехали вчера, 30 декабря.