Достопримечательности Мангистау приглянулись итальянским туристам

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Продвижение новых маршрутов и расширение партнерства в сфере туризма между Казахстаном и Италией стало основным предметом заключенного меморандума о сотрудничестве между Kazakh Tourism и Итало-казахской торговой ассоциацией (ACIK).



Одним из ключевых аспектов партнерства стала поддержка организованных туров в Казахстан. Особый акцент будет сделан на экологические маршруты Мангистау, которые теперь представлены в каталоге итальянского туроператора наряду с Алматы и Туркестанской областью.



Кроме того, итальянская авиакомпания «Neos Air» с марта 2025 года планирует увеличить количество рейсов между Казахстаном и Италией до трех раз в неделю. По данным Пограничной службы КНБ РК, количество посетителей из Италии увеличилось на 32% за 2024 год и составило 13 тысяч человек. Безвизовый режим и прямое авиасообщение способствуют активному росту потока.



Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости развивать туризм в стране и не «идти на поводу» у тех, кто в штыки воспринимает любые предложения в этом направлении, как, например, это было с урочищем Бозжыра в Мангистауской области. Напомним, первый проект отеля в урочище Бозжыра мог обойтись инвестору в 38,6 миллиарда тенге. Общественные слушания по вопросу строительства прошли в феврале 2021 года. В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки. В прошлом году было объявлено о новом проекте, который будет реализован в урочище.