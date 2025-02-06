18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.97
537.8
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.02.2025, 10:30

Достопримечательности Мангистау приглянулись итальянским туристам

Новости Актау 0 1 792 Наталья Вронская

Экологический тур по Мангистаускому региону вошел в каталог итальянского туроператора и дополнил маршруты путешествий в Алматы и Туркестанскую область, сообщает АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

фото с сайта visitmangystau.kz
фото с сайта visitmangystau.kz

Продвижение новых маршрутов и расширение партнерства в сфере туризма между Казахстаном и Италией стало основным предметом заключенного меморандума о сотрудничестве между Kazakh Tourism и Итало-казахской торговой ассоциацией (ACIK).

Одним из ключевых аспектов партнерства стала поддержка организованных туров в Казахстан. Особый акцент будет сделан на экологические маршруты Мангистау, которые теперь представлены в каталоге итальянского туроператора наряду с Алматы и Туркестанской областью.

Кроме того, итальянская авиакомпания «Neos Air» с марта 2025 года планирует увеличить количество рейсов между Казахстаном и Италией до трех раз в неделю. По данным Пограничной службы КНБ РК, количество посетителей из Италии увеличилось на 32% за 2024 год и составило 13 тысяч человек. Безвизовый режим и прямое авиасообщение способствуют активному росту потока.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости развивать туризм в стране и не  «идти на поводу» у тех, кто в штыки воспринимает любые предложения в этом направлении, как, например, это было с урочищем Бозжыра в Мангистауской области. Напомним, первый проект отеля в урочище Бозжыра мог обойтись инвестору в 38,6 миллиарда тенге. Общественные слушания по вопросу строительства прошли в феврале 2021 года. В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки. В прошлом году было объявлено о новом проекте, который будет реализован в урочище.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...