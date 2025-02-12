Надругательство над парнем в Актау: изъяты записи с камер видеонаблюдения

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили об изъятых записях с камер наружного наблюдения, которые могут помочь в раскрытии уголовного дела по факту изнасилования 18-летнего парня с ограниченными возможностями.

Иллюстративное фото: Lada.kz

В ведомстве заявили, что распространившаяся в Сети информация о том, что полиция после совершения противоправных действий в отношении инвалида детства не изъяла записи с камер видеоонаблюдения, не соответствует действительности.

Записи с камер видеонаблюдения изъяты и изучаются. Расследование продолжается, - заверили в полиции.

Напомним, ранее адвокат Ажар Абдил заявила, что в Актау был похищен и изнасилован 18-летний парень – недееспособный инвалид детства. По ее словам, после преступления правоохранительные органы не изъяли записи с камер наблюдения и не назначии соответствующие экспертизы по делу.

В региональном департаменте полиции корреспонденту Lada.kz сообщили, что по факту произошедшего ведется расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и дело находится на контроле ведомства.