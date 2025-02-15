Экологи: В этот раз красный - безопасный цвет Каспия

Экологи рассказали о результатах проб воды из моря, которое окрасилось в красный цвет.

Берег Каспия. Фото жителя Актау

В департаменте экологии сообщили о результатах лабораторного исследования проб воды, собранных после того, как вода на прибрежных участках Каспийского моря в Актау стала красной.

«Водоросли придают воде темно-бурый, красный цвет. У нас пошел снег, и явление проявилось более ярко. Водоросли растут на мелководье, в частности у нас на побережье. В тех местах, где они прибиваются, вода окрашивается. Конечно, несмотря на то, что мы знаем про это природное явление, мы обязаны проверить состояние воды. Анализы оказались в норме», - сообщил Кайсар Надирбек, руководитель отдела департамента экологии Мангистауской области.

Ранее экологи региона рассказывали, что красный оттенок воде придают диатомовые водоросли. Они безвредны и безопасны для рыб. Это естественный природный процесс.

Подобные ситуации наблюдались в феврале 2020 года на набережной посёлка Приморский, в 2017 году – на набережной 9А микрорайона.

В 2018 году на набережной 1 микрорайона, от гостиницы «Шагала» до пляжа «Нур плаза», вода в море также окрасилась в красный цвет.