На какой резине ездит общественный транспорт в Актау?

В Актау за несколько снежных дней общественный транспорт попал в ряд дорожных инцидентов. Горожане предположили, что автобусы ездят на «лысой» резине. В ТОО «КаспийАвтоПарк» рассказали, так ли это.
Редкое для Актау погодное явление в виде снега стало серьезным испытанием не только для коммунальных служб, но и для водителей. Особое внимание заслуживают городские пассажирские перевозки. За минувшие три дня произошло несколько инцидентов на дорогах.
Так, 21 февраля школьники выбежали на дорогу и попали под колеса автобуса. Пассажирский̆ автобус слетел с дороги в Мунайлинском районе 22 февраля.
Сегодня, 23 февраля, житель Актау снял на видео, как автобус, двигавшийся по маршруту №8, забуксовал на скользкой дороге. Он предположил, что общественный транспорт ездит на «лысой» резине. Представитель ТОО «КаспийАвтоПарк» сообщил, что их автопарк оснащен всесезонными шинами.
«Наш автопарк не использует «зимнюю» или «летнюю» резину. Автобусы оснащены всесезонными покрышками, которые предназначены и для езды по снегу. За 21, 22 и 23 февраля произошло три инцидента на дорогах города. Автобусы выходят на линию в штатном режиме», - сообщили в ТОО «КаспийАвтоПарк».
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