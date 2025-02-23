На какой резине ездит общественный транспорт в Актау?

В Актау за несколько снежных дней общественный транспорт попал в ряд дорожных инцидентов. Горожане предположили, что автобусы ездят на «лысой» резине. В ТОО «КаспийАвтоПарк» рассказали, так ли это.

Автобус в Актау. Фото автора

Редкое для Актау погодное явление в виде снега стало серьезным испытанием не только для коммунальных служб, но и для водителей. Особое внимание заслуживают городские пассажирские перевозки. За минувшие три дня произошло несколько инцидентов на дорогах.

Так, 21 февраля школьники выбежали на дорогу и попали под колеса автобуса. Пассажирский̆ автобус слетел с дороги в Мунайлинском районе 22 февраля.

Сегодня, 23 февраля, житель Актау снял на видео, как автобус, двигавшийся по маршруту №8, забуксовал на скользкой дороге. Он предположил, что общественный транспорт ездит на «лысой» резине. Представитель ТОО «КаспийАвтоПарк» сообщил, что их автопарк оснащен всесезонными шинами.