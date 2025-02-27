Пассажиры выталкивают автобус на обледеневшем подъеме - обстановка на дорогах Актау

Обильный снегопад стал причиной коллапса на дорогах. Власти уверяют, что на борьбу с гололедицей брошены все силы, однако соцсети наводнили видео с юзом и мелкими ДТП. На одном из них пассажиры автобуса вышли, чтобы подтолкнуть общественный транспорт, который забуксовал на подъеме, передает Lada.kz .

Заснеженная дорога. Фото автора

Так, жительница Актау сняла на видео, как пассажиры одного из городских маршрутов толкают автобус, который не может въехать на подъем между 9 и 10 микрорайонами.

В городском акимате сообщили, что за ночную смену было рассыпано 90 тонн песчано-солевой смеси. Особое внимание было уделено спускам, подъемам и крутым поворотам. В работе были задействованы: 94 работника и 18 единиц спецтехники.

Напомним, ранее в ТОО «КаспийАвтоПарк» утверждали, что их автобусный парк оснащен всесезонными шинами, которые приспособлены и к движению в снежных погодных условиях.

О том, что на дорогах очень скользко, говорят и многочисленные кадры, снятые очевидцами.

Тем временем синоптики предупреждают, что 27 февраля в Актау ожидается гололед, днем сильный снег, метель.