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27.02.2025, 10:22

Пассажиры выталкивают автобус на обледеневшем подъеме - обстановка на дорогах Актау

Новости Актау 0 3 445 Ольга Максимова

Обильный снегопад стал причиной коллапса на дорогах. Власти уверяют, что на борьбу с гололедицей брошены все силы, однако соцсети наводнили видео с юзом и мелкими ДТП. На одном из них пассажиры автобуса вышли, чтобы подтолкнуть общественный транспорт, который забуксовал на подъеме, передает Lada.kz.

Заснеженная дорога. Фото автора
Заснеженная дорога. Фото автора

Так, жительница Актау сняла на видео, как пассажиры одного из городских маршрутов толкают автобус, который не может въехать на подъем между 9 и 10 микрорайонами.

В городском акимате сообщили, что за ночную смену было рассыпано 90 тонн песчано-солевой смеси. Особое внимание было уделено спускам, подъемам и крутым поворотам. В работе были задействованы: 94 работника и 18 единиц спецтехники.

Напомним, ранее в ТОО «КаспийАвтоПарк» утверждали, что их автобусный парк оснащен всесезонными шинами, которые приспособлены и к движению в снежных погодных условиях.

О том, что на дорогах очень скользко, говорят и многочисленные кадры, снятые очевидцами.

Тем временем синоптики предупреждают, что 27 февраля в Актау ожидается гололед, днем сильный снег, метель.  

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Только в конце февраля ощутил пользу в установке в начале ноября зимней резины на свое авто, пусть немного времени, но оно того стоило.
27.02.2025, 05:35
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