Почти все школьники Мангистау уходят на дистанционной режим

Вслед за актаускими школами на дистанционое обучение в последний день зимы перешли школы Жанаозена и четырех районов, передает Lada.kz .

Актау. Фото автора

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что 28 февраля в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями занятия в школах Жанаозена, Бейнеуского, Каракиянского, Мунайлинского, Тупкараганского районах пройдут в дистанционном формате.

В школах Мангистауского района занятия пройдут в штатном режиме.

Напомним, 28 февраля из-за снежной погоды ученики Актау будут учиться в дистанционном режиме. Синоптики обещают, что вьюжить будет на протяжении двух дней.