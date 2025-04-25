В июне в порту Актау стартуют дноуглубительные работы

В порту Актау планируется начать дноуглубительные работы для адаптации к продолжающемуся снижению уровня Каспийского моря, передает Lada.kz со ссылкой на Report .

Порт Актау. Фото: Министерство транспорта РК

Как заявил председатель правления Актауского международного морского торгового порта Абай Турикпенбаев в ходе нефтяного торгово-транспортного форума «Каспий и Центральная Азия», проходящего с 23 по 26 апреля в Баку, из-за падения уровня моря танкеры недогружаются - вместо 12 тысяч тонн сейчас загружается около 10 тысяч.

«Мы планируем довести глубину до 7,7 метра, что позволит загружать суда в полном объеме. Это только первый этап, который обеспечит стабильную работу на ближайшие 3-4 года. Если уровень Каспия продолжит снижаться, мы приступим ко второму и третьему этапам дноуглубления», - сообщил Абай Турикпенбаев.

Он также добавил, что в прошлом году была разработана проектно-сметная документация по дноуглублению акватории порта и подходного канала. Проект рассчитан на реализацию в три очереди.