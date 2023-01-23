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ЛАДА.kz » Бизнес

Сергей Кораблев

Опубликовано: 23-01-2023, 09:12

Просмотров: 2733

Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»

С рабочим визитом территорию СЭЗ «Морпорт Актау» посетил глава региона Нурлан Ногаев.

Фото предоставили в областном акимате
Как сообщает пресс-служба Мангистауской области, в ходе визита Нурлан Ногаев ознакомился с деятельностью СЭЗ «Морпорт Актау», посетил объекты СЭЗ, в том числе проекты, находящиеся на стадии реализации.

Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»


В их числе завод по производству каустической соды и хлорсодержащей продукции с объёмом инвестиций 28 миллиардов тенге, завод по производству продуктов химической промышленности с объёмом инвестиций 1,7 миллиардов тенге, завод по производству мягкой упаковочной тары - биг-бэгов с объёмом инвестиций 1,1 миллиардов тенге, завод по производству насосных штанг и муфт к ним с объёмом инвестиций 14,2 миллиарда тенге.

Также глава региона ознакомился с работой завода по выпуску труб с газогерметичным резьбовым соединением премиум класса ТОО «KAZAKHSTAN PIPE THREADERS» (Тенарис), который запустили в 2017 году. Реализация этого проекта позволила создать 70 рабочих мест.

Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»


Центр производства и логистики «Азерсун» со складом фруктов-овощей и продовольственных товаров был запущен в 2016 году. Стоимость проекта составила 4,6 миллиарда тенге. Нурлан Ногаев ознакомился с загрузкой центра и текущим состоянием стабилизационного фонда по хранению социально-значимых продовольственных товаров, созданного на базе центра в 2020 году.

Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»


По последним данным, общий объём вложенных инвестиций на территории СЭЗ «Морпорт Актау» составляет 285,3 миллиарда тенге, в том числе иностранные инвестиции - 169 миллиардов тенге. Сегодня произведено продукции на 411,4 миллиарда тенге, создано более 1377 рабочих мест, сумма налоговых платежей составила 54,8 миллиарда тенге, экспортировано продукции на 2,7 миллиарда тенге.

Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»


Зарегистрировано 50 участников СЭЗ, из них реализовано 20 проектов, на стадии реализации находятся 30 проектов.

Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»


По итогам встреч Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений, отметив, что компании, расположенные на территории специальной экономической зоны, должны способствовать развитию экономики.

Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»


- Реализация проектов на территории СЭЗ окажет мультипликативный эффект для диверсификации экономики региона, создания дополнительных рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет. От вспомогательной деятельности необходимо развивать отрасли строительства, дорожного хозяйства, иные отрасли, оказывающие положительный социально-экономический эффект в регионе, - отметил Нурлан Ногаев.


Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) 23 января 2023 12:26
Выглядит все красиво.
Но...
Центр производства и логистики «Азерсун» со складом фруктов-овощей и продовольственных товаров был запущен в 2016 году.
Кто ни будь заметил улучшение снабжения этими продуктами?
Рекламируемая реконструкция "КазАзот" не повторение ли ситуации с заводом пластмасс (крупнейшим в Европе) который строили французы?
 
 

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