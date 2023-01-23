Как развивается СЭЗ «Морпорт Актау»

- Реализация проектов на территории СЭЗ окажет мультипликативный эффект для диверсификации экономики региона, создания дополнительных рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет. От вспомогательной деятельности необходимо развивать отрасли строительства, дорожного хозяйства, иные отрасли, оказывающие положительный социально-экономический эффект в регионе, - отметил Нурлан Ногаев.

Как сообщает пресс-служба Мангистауской области, в ходе визита Нурлан Ногаев ознакомился с деятельностью СЭЗ «Морпорт Актау», посетил объекты СЭЗ, в том числе проекты, находящиеся на стадии реализации.В их числе завод по производству каустической соды и хлорсодержащей продукции с объёмом инвестиций 28 миллиардов тенге, завод по производству продуктов химической промышленности с объёмом инвестиций 1,7 миллиардов тенге, завод по производству мягкой упаковочной тары - биг-бэгов с объёмом инвестиций 1,1 миллиардов тенге, завод по производству насосных штанг и муфт к ним с объёмом инвестиций 14,2 миллиарда тенге.Также глава региона ознакомился с работой завода по выпуску труб с газогерметичным резьбовым соединением премиум класса ТОО «KAZAKHSTAN PIPE THREADERS» (Тенарис), который запустили в 2017 году. Реализация этого проекта позволила создать 70 рабочих мест.Центр производства и логистики «Азерсун» со складом фруктов-овощей и продовольственных товаров был запущен в 2016 году. Стоимость проекта составила 4,6 миллиарда тенге. Нурлан Ногаев ознакомился с загрузкой центра и текущим состоянием стабилизационного фонда по хранению социально-значимых продовольственных товаров, созданного на базе центра в 2020 году.По последним данным, общий объём вложенных инвестиций на территории СЭЗ «Морпорт Актау» составляет 285,3 миллиарда тенге, в том числе иностранные инвестиции - 169 миллиардов тенге. Сегодня произведено продукции на 411,4 миллиарда тенге, создано более 1377 рабочих мест, сумма налоговых платежей составила 54,8 миллиарда тенге, экспортировано продукции на 2,7 миллиарда тенге.Зарегистрировано 50 участников СЭЗ, из них реализовано 20 проектов, на стадии реализации находятся 30 проектов.По итогам встреч Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений, отметив, что компании, расположенные на территории специальной экономической зоны, должны способствовать развитию экономики.