«Лукойл» и «КазМунайГаз» закрывают совместный нефтеразведочный проект на Каспии

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Совместная компания ТОО «Женис Оперейтинг» сворачивает работу и готовится к ликвидации. Пробуренная разведочная скважина оказалась «сухой», инвестор решил не тратить деньги на бурение следующих, а вернуть контрактную территорию государству, сообщает издание Ratel.kz.
Контракт на разведку и добычу углеводородов на офшорном блоке «Женис» между Министерством энергетики Казахстана, с одной стороны, и «КазМунайГазом» и ТОО «Лукойл Казахстан Апстрим», с другой, был подписан в апреле 2019 года. В июле было создано ТОО «Женис Оперейтинг» в качестве оператора проекта с распределением долей участников 50 процентов на 50.
Контракт был рассчитан на 34 года, из них 9-летний период разведки с возможностью продления на 6 лет для оценки, и 25-летний период добычи.
Основными минимальными контрактными обязательствами было проведение сейсморазведочных работ 3D и бурение одной разведочной скважины.
Российский «Лукойл» связывал с блоком «Женис» большие надежды, несмотря на то, что ещё в 2012 году французский концерн Total отказался от работ на нём ввиду бесперспективности. Интерес россиян был вызван тем, что блок этот находится в непосредственной близости от других участков совместных предприятий «Лукойла» и «КазМунайГаза».
Помимо близости к уже осваиваемым месторождениям, интерес «Лукойла» к казахстанскому сектору Каспия был простимулирован и налоговыми льготами, которые Казахстан ввёл в 2018 году для компаний, ведущих геологоразведочные работы на шельфе.
По некоторым оценкам, инвестиции «Лукойла» в проект составили около 60 млн долларов.
Одновременно «Лукойл» присутствует еще в 2 разведочных офшорных проектах в Казахстане: он является партнёром в ТОО «Аль-Фараби Оперейтинг» (49,99%) и ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» (50%).
Блок «Женис» расположен в южной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Глубина моря в этом районе составляет от 75 до 100 метров, поэтому бурение возможно только с полупогружной буровой установки.
Расстояние до берега составляет 80 км, ближайшим портом для судов является Актау, до которого 180 км. Площадь контрактной территории – 6 848 квадратных километров. Прогнозные запасы блока оценивались изначально в 100 млн тонн условного топлива.
Контракт на разведку и добычу углеводородов на офшорном блоке «Женис» между Министерством энергетики Казахстана, с одной стороны, и «КазМунайГазом» и ТОО «Лукойл Казахстан Апстрим», с другой, был подписан в апреле 2019 года. В июле было создано ТОО «Женис Оперейтинг» в качестве оператора проекта с распределением долей участников 50 процентов на 50.
Контракт был рассчитан на 34 года, из них 9-летний период разведки с возможностью продления на 6 лет для оценки, и 25-летний период добычи.
Основными минимальными контрактными обязательствами было проведение сейсморазведочных работ 3D и бурение одной разведочной скважины.
Российский «Лукойл» связывал с блоком «Женис» большие надежды, несмотря на то, что ещё в 2012 году французский концерн Total отказался от работ на нём ввиду бесперспективности. Интерес россиян был вызван тем, что блок этот находится в непосредственной близости от других участков совместных предприятий «Лукойла» и «КазМунайГаза».
Помимо близости к уже осваиваемым месторождениям, интерес «Лукойла» к казахстанскому сектору Каспия был простимулирован и налоговыми льготами, которые Казахстан ввёл в 2018 году для компаний, ведущих геологоразведочные работы на шельфе.
По некоторым оценкам, инвестиции «Лукойла» в проект составили около 60 млн долларов.
Одновременно «Лукойл» присутствует еще в 2 разведочных офшорных проектах в Казахстане: он является партнёром в ТОО «Аль-Фараби Оперейтинг» (49,99%) и ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» (50%).
Блок «Женис» расположен в южной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Глубина моря в этом районе составляет от 75 до 100 метров, поэтому бурение возможно только с полупогружной буровой установки.
Расстояние до берега составляет 80 км, ближайшим портом для судов является Актау, до которого 180 км. Площадь контрактной территории – 6 848 квадратных километров. Прогнозные запасы блока оценивались изначально в 100 млн тонн условного топлива.
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