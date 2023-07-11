Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.89 KZT
  • €1 = 487.64 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:29

Просмотров: 0

«Лукойл» и «КазМунайГаз» закрывают совместный нефтеразведочный проект на Каспии

Российский «Лукойл» выходит из совместного с «КазМунайГазом» проекта на Каспийском шельфе. Об этом сообщает издание Ratel.kz.

Фото с сайта Ratel.kz
Совместная компания ТОО «Женис Оперейтинг» сворачивает работу и готовится к ликвидации. Пробуренная разведочная скважина оказалась «сухой», инвестор решил не тратить деньги на бурение следующих, а вернуть контрактную территорию государству, сообщает издание Ratel.kz.

Контракт на разведку и добычу углеводородов на офшорном блоке «Женис» между Министерством энергетики Казахстана, с одной стороны, и «КазМунайГазом» и ТОО «Лукойл Казахстан Апстрим», с другой, был подписан в апреле 2019 года. В июле было создано ТОО «Женис Оперейтинг» в качестве оператора проекта с распределением долей участников 50 процентов на 50.

Контракт был рассчитан на 34 года, из них 9-летний период разведки с возможностью продления на 6 лет для оценки, и 25-летний период добычи.

Основными минимальными контрактными обязательствами было проведение сейсморазведочных работ 3D и бурение одной разведочной скважины.

Российский «Лукойл» связывал с блоком «Женис» большие надежды, несмотря на то, что ещё в 2012 году французский концерн Total отказался от работ на нём ввиду бесперспективности. Интерес россиян был вызван тем, что блок этот находится в непосредственной близости от других участков совместных предприятий «Лукойла» и «КазМунайГаза».

Помимо близости к уже осваиваемым месторождениям, интерес «Лукойла» к казахстанскому сектору Каспия был простимулирован и налоговыми льготами, которые Казахстан ввёл в 2018 году для компаний, ведущих геологоразведочные работы на шельфе.

По некоторым оценкам, инвестиции «Лукойла» в проект составили около 60 млн долларов.

Одновременно «Лукойл» присутствует еще в 2 разведочных офшорных проектах в Казахстане: он является партнёром в ТОО «Аль-Фараби Оперейтинг» (49,99%) и ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» (50%).

Блок «Женис» расположен в южной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Глубина моря в этом районе составляет от 75 до 100 метров, поэтому бурение возможно только с полупогружной буровой установки.

Расстояние до берега составляет 80 км, ближайшим портом для судов является Актау, до которого 180 км. Площадь контрактной территории – 6 848 квадратных километров. Прогнозные запасы блока оценивались изначально в 100 млн тонн условного топлива.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика