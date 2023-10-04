О строительстве газовых заводов на Кашагане и Карачаганаке высказался глава Минэнерго

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Министерство энергетики инициировало совместно с акционерами крупных проектов «Кашаган», «Карачаганак» строительство масштабных газоперерабатывающих мощностей, сообщает Tengrinews.kz.
Как сообщил министр, в настоящее время уже идут строительные работы, ответственной организацией является компания QazaqGaz.
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По словам Саткалиева, по проекту Карачаганак наблюдается очень хорошая динамика по строительным работам.
Ранее сообщалось о том, что в Жанаозене начнется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубометров в год. Деньги в виде кредитной линии выдаст «Народный банк». В роли гаранта выступит «Самрук-Казына». Строительство завода планируют завершить в 2025 году. Об этом 19 марта 2023 года заявлял премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства.
- Если мы говорим по Кашагану, то на начальном этапе планируется строительство перерабатывающего завода мощностью до одного миллиарда тонн кубических метров в год, - заявил Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах XV Евразийского форума KAZENERGY.
Как сообщил министр, в настоящее время уже идут строительные работы, ответственной организацией является компания QazaqGaz.
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Что касается дальнейших проектов, у нас есть видение, что следующий этап должен состоять из проекта так называемой фазы 2А - это два плюс два. Там возможные вариации, связанные с тем, что, может, на первом этапе это будет не 2, а 2,5 миллиарда кубических метров в год. Следующий этап по Кашагану, речь идет о строительстве завода по переработке порядка 6 миллиардов кубических метров газа, альтернативным сценарием является закачка данного газа в пласт месторождения Тенгиз для повышения объема добычи, то есть это должны показать соответствующие технико-экономические исследования. Это перспектива после 2030 года, - заявил министр.
По словам Саткалиева, по проекту Карачаганак наблюдается очень хорошая динамика по строительным работам.
- Идут предварительные процедуры выбора подрядчика на строительство завода мощностью четыре миллиарда кубических метров в год. Там работаем в соответствии с графиком. Также «КазМунайГаз» ведет модернизацию завода КазГПЗ перерабатывающей мощности в Мангистауской области. Там работы идут в соответствии с утвержденным «КазМунайГазом» графиком, - сообщил министр.
Ранее сообщалось о том, что в Жанаозене начнется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубометров в год. Деньги в виде кредитной линии выдаст «Народный банк». В роли гаранта выступит «Самрук-Казына». Строительство завода планируют завершить в 2025 году. Об этом 19 марта 2023 года заявлял премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства.
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