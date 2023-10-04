О строительстве газовых заводов на Кашагане и Карачаганаке высказался глава Минэнерго

- Если мы говорим по Кашагану, то на начальном этапе планируется строительство перерабатывающего завода мощностью до одного миллиарда тонн кубических метров в год, - заявил Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах XV Евразийского форума KAZENERGY.



Что касается дальнейших проектов, у нас есть видение, что следующий этап должен состоять из проекта так называемой фазы 2А - это два плюс два. Там возможные вариации, связанные с тем, что, может, на первом этапе это будет не 2, а 2,5 миллиарда кубических метров в год. Следующий этап по Кашагану, речь идет о строительстве завода по переработке порядка 6 миллиардов кубических метров газа, альтернативным сценарием является закачка данного газа в пласт месторождения Тенгиз для повышения объема добычи, то есть это должны показать соответствующие технико-экономические исследования. Это перспектива после 2030 года, - заявил министр.

- Идут предварительные процедуры выбора подрядчика на строительство завода мощностью четыре миллиарда кубических метров в год. Там работаем в соответствии с графиком. Также «КазМунайГаз» ведет модернизацию завода КазГПЗ перерабатывающей мощности в Мангистауской области. Там работы идут в соответствии с утвержденным «КазМунайГазом» графиком, - сообщил министр.