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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 15:22

Просмотров: 803

«Я получил огромное сопротивление» - аким Мангистау о борьбе с недобросовестными налогоплательщиками

О работе в этом направлении глава региона рассказал во время брифинга в службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
По темпу роста налоговых поступлений Мангистауская область занимает первое место. Рост составил 17%. Регион, как отметил Ералы Тугжанов, ранее занимал 16 строчку.

- Вопрос непростой. Столько структур пытались обойти налог. Были моменты, когда крупные объекты стоимостью 2-2,5 миллиарда тенге оценивались как двух-трехкомнатные квартиры, - рассказал Ералы Тугжанов.

Напомним, ранее Finprom.kz подсчитал налоговые поступления от жителей Мангистау. Налогоплательщики региона пополнили бюджет на 27,1 миллиарда тенге.

АО «МангистауМунайГаз» вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков страны.

Мангистауская область - один из четырех регионов-доноров Казахстана. Поэтому регион в 2018 году, по словам Шолпан Ильмуханбетовой, заместителя акима Мангистауской области, перечислит в республиканский бюджет 31,3 миллиарда тенге.

С начала года, по словам заместителя акима области, только в Актау объем налоговых поступлений увеличился почти на 800 миллионов тенге.

- Аким области провел расширенное совещание с участием налогоплательщиков, где им были разъяснены положения нового Налогового кодекса. Была озвучена определенная критика в отношении тех налогоплательщиков, которые недостаточно выполняют свои обязательства. Как результат, после того совещания только за январь объем поступлений увеличился на 800 миллионов тенге в сравнении с объемами поступлений в январе прошлого года, - сказала Шолпан Ильмуханбетова.

В числе неплательщиков - две нефтяные компании региона. Доля налоговой задолженности этих компаний составляет 67,8% от общей суммы по области. Об этом ранее сообщил Алибек Тилегенов, руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Сумма долга ТОО «Казполмунай», как сообщил Алибек Тилегенов, составляет 6,1 миллиарда тенге. Долг ТОО «Толкыннефтегаз» - 3,6 миллиарда тенге.


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Комментарии ( 2 )

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синдбад (Посетители) Сегодня, 16:53
Интересно,а сам аким все доходы и имущество указал в налоговой декларации?
 
-1
  • синдбад
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  • Abik
 Isco (Посетители) Сегодня, 15:28
Благодарю за работу!

Нужно ежедневно проверять каждое ТОО и ИП, каждый придомовой магазин, каждую точку продаж и оказания услуг на факт уклонения от уплаты налогов и применять к таким нерадивым коммерсантам самые жесткие меры, вплоть до конфискации имущества!

Общими усилиями, наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки, теперь есть надежда на справедливость и развитие нашего региона!
 
 

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