«Я получил огромное сопротивление» - аким Мангистау о борьбе с недобросовестными налогоплательщиками

- Вопрос непростой. Столько структур пытались обойти налог. Были моменты, когда крупные объекты стоимостью 2-2,5 миллиарда тенге оценивались как двух-трехкомнатные квартиры, - рассказал Ералы Тугжанов.
Напомним, ранее Finprom.kz подсчитал налоговые поступления от жителей Мангистау. Налогоплательщики региона пополнили бюджет на 27,1 миллиарда тенге.
АО «МангистауМунайГаз» вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков страны.
Мангистауская область - один из четырех регионов-доноров Казахстана. Поэтому регион в 2018 году, по словам Шолпан Ильмуханбетовой, заместителя акима Мангистауской области, перечислит в республиканский бюджет 31,3 миллиарда тенге.
С начала года, по словам заместителя акима области, только в Актау объем налоговых поступлений увеличился почти на 800 миллионов тенге.
- Аким области провел расширенное совещание с участием налогоплательщиков, где им были разъяснены положения нового Налогового кодекса. Была озвучена определенная критика в отношении тех налогоплательщиков, которые недостаточно выполняют свои обязательства. Как результат, после того совещания только за январь объем поступлений увеличился на 800 миллионов тенге в сравнении с объемами поступлений в январе прошлого года, - сказала Шолпан Ильмуханбетова.
В числе неплательщиков - две нефтяные компании региона. Доля налоговой задолженности этих компаний составляет 67,8% от общей суммы по области. Об этом ранее сообщил Алибек Тилегенов, руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области.
Сумма долга ТОО «Казполмунай», как сообщил Алибек Тилегенов, составляет 6,1 миллиарда тенге. Долг ТОО «Толкыннефтегаз» - 3,6 миллиарда тенге.