Предприниматели могут сообщать о нарушениях со стороны проверяющих органов в Мангистаускую прокуратуру

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Мобильная группа по защите прав предпринимателей работает в Мангистауской области.
- Задача мобильной группы – оперативно реагировать на сигналы субъектов предпринимательства о нарушении их прав и препятствовании законной предпринимательской деятельности. Мобильные группы способны выехать на место события, где по предварительной информации нарушаются права предпринимателей, - сообщили в прокуратуре.
В случае, если вы хотите сообщить о нарушении со стороны проверяющих органов, вы можете связаться с сотрудниками прокуратуры Мангистауской области по номеру: +7 (778) 553-78-74 или +7 (702) 744-99-91.
Напомним, в апреле объявили о создании мобильной группы по защите прав предпринимателей Мангистауской области.
- Задача мобильной группы – оперативно реагировать на сигналы субъектов предпринимательства о нарушении их прав и препятствовании законной предпринимательской деятельности. Мобильные группы способны выехать на место события, где по предварительной информации нарушаются права предпринимателей, - сообщили в прокуратуре.
В случае, если вы хотите сообщить о нарушении со стороны проверяющих органов, вы можете связаться с сотрудниками прокуратуры Мангистауской области по номеру: +7 (778) 553-78-74 или +7 (702) 744-99-91.
Напомним, в апреле объявили о создании мобильной группы по защите прав предпринимателей Мангистауской области.