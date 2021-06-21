«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.23 KZT
  • €1 = 508.19 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Бизнес

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 21:34

Просмотров: 192

Предприниматели могут сообщать о нарушениях со стороны проверяющих органов в Мангистаускую прокуратуру

В прокуратуре Мангистауской области напомнили о том, что в регионе функционирует мобильная группа по защите прав предпринимателей.

Иллюстративное фото из открытых источников
Мобильная группа по защите прав предпринимателей работает в Мангистауской области.

- Задача мобильной группы – оперативно реагировать на сигналы субъектов предпринимательства о нарушении их прав и препятствовании законной предпринимательской деятельности. Мобильные группы способны выехать на место события, где по предварительной информации нарушаются права предпринимателей, - сообщили в прокуратуре.

В случае, если вы хотите сообщить о нарушении со стороны проверяющих органов, вы можете связаться с сотрудниками прокуратуры Мангистауской области по номеру: +7 (778) 553-78-74 или +7 (702) 744-99-91.

Напомним, в апреле объявили о создании мобильной группы по защите прав предпринимателей Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
from Aktau (Посетители) Сегодня, 22:40
а мобильные группы по защите прав граждан планируются?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика