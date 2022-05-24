Акимат Актау: Бордюры установили в горизонтальном положении для удобства передвижения мусорных контейнеров

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В городском акимате заявили, что бордюр не ломали, а уложили его горизонтально.
- Сделано это для удобства передвижения мусорных контейнеров. Контейнер на колёсиках и его можно будет выкатывать к мусоровозу,- сообщили в акимате Актау.
Напомним, жалоба поступила от жителей 26 микрорайона. По их словам, чтобы к контейнерам могла проехать мусорная машина, дорожники стали ломать новые бордюры, которые только недавно установили. При проезде к контейнерам тяжелой спецтехнике придется двигаться по новому тротуару.
- Сделано это для удобства передвижения мусорных контейнеров. Контейнер на колёсиках и его можно будет выкатывать к мусоровозу,- сообщили в акимате Актау.
Напомним, жалоба поступила от жителей 26 микрорайона. По их словам, чтобы к контейнерам могла проехать мусорная машина, дорожники стали ломать новые бордюры, которые только недавно установили. При проезде к контейнерам тяжелой спецтехнике придется двигаться по новому тротуару.