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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:41

Просмотров: 621

Акимат Актау: Бордюры установили в горизонтальном положении для удобства передвижения мусорных контейнеров

В городской администрации прокомментировали жалобу жителей 26 микрораойна на демонтаж новых бордюров для проезда мусоровоза.

Кадр видео
В городском акимате заявили, что бордюр не ломали, а уложили его горизонтально.

- Сделано это для удобства передвижения мусорных контейнеров. Контейнер на колёсиках и его можно будет выкатывать к мусоровозу,- сообщили в акимате Актау.

Напомним, жалоба поступила от жителей 26 микрорайона. По их словам, чтобы к контейнерам могла проехать мусорная машина, дорожники стали ломать новые бордюры, которые только недавно установили. При проезде к контейнерам тяжелой спецтехнике придется двигаться по новому тротуару.





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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:01
бордюр не ломали, а уложили его горизонтально.

Сделайте то же самое во дворе 17-го дома, 12 мкр.! Пожалуйста! Много раз просил в комментариях и даже в "Народных новостях". Установили новые (высокие) бордюры и теперь там не могут разъехаться 2 встречные машины. Упрутся, как бараны и давай сигналить. Никакого покоя от сигналов! Нет тротуара! Пешеходы тоже ходят по этой зауженной дороге! Горизонтально уложенные бордюры решило бы эту проблему.
 
 

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