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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:07

Просмотров: 2095

Освежитель для унитаза: в акимате Актау назвали причину изменения цвета питьевой воды

В городской администрации заявили, что причиной изменения цвета питьевой воды у жительницы 93 дома в 17 микрорайоне стал так называемый освежитель для унитаза.

Кадр видео
В акимате Актау сообщили, что по данному факту был произведён осмотр труб в квартире у жительницы 93 дома в 17 микрорайоне.

- Выяснилось, что в бачок унитаза была брошена «таблетка» (освежитель для унитаза), из-за чего сливной бачок вышел из строя, и вода ушла в общую систему, по этой причине из-под крана пошла синяя вода. На данный момент ситуация локализована и подаётся соответствующая вода, - заявили в акимате Актау.

В коммунальных службах города также прокомментировали данный инцидент.

- Основной деятельностью предприятия «КЖСА» является транспортировка тепловой энергии и всех видов воды (питьевая, техническая и горячая) от энергоснабжающей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром» к потребителям, а также водоотведение для жилых и общественных зданий города. К вышеуказанному видео по поводу цвета воды информируем, что ГКП «КЖСА» отношения не имеет, необходимо провести проверку внутренней системы водоснабжения со стороны обслуживающей организации, - сообщили в «Каспий жылу, су арнасы».

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» также сообщили, что подача такой воды на город исключена, так как их контролирует санитарно-эпидемиологическая служба.

Напомним, вчера, 6 июня, жительницу 93 дома в 17 микрорайона напугала синяя жидкость, которая шла из крана вместо питьевой воды. По словам женщины, жидкость имела запах мыла.



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Комментарии ( 4 )

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  • bekenova
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:13
Давление в системе водопровода больше, чем в смывном бачке унитаза.
Поэтому в водопроводную трубу эта жидкость не может попасть никак.
Возможный варит, когда водопроводная труба пустая и то не факт.
Вода самотеком вверх не течет.
 
-1
  • strana.kz
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  • Кари
 Ирон (Посетители) Сегодня, 09:49
Люди с ума соошли в бачек унитаза течет питьевая вода озренеть у нас в 13 мкр на 9 этаже питьевая вода это праздник.а люди смывают ее унитаз к чему это зачем потом плачем нет питьевой воды
 
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  • NataliN
  • Ingul
 Empro (Посетители) Сегодня, 09:38
Кинули таблетку и унитаз сломался )
Нет, конечно, зачем такой бред нести?
Проблема из за разницы давления, в типе смесителя и в системе подачи воды в бачок. Решается установкой обратного клапана!
 
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  • bekenova
  • Ingul
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:38
что в бачок унитаза была брошена «таблетка» (освежитель для унитаза), из-за чего сливной бачок вышел из строя,


да ладно?)))
 
 

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