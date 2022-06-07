Освежитель для унитаза: в акимате Актау назвали причину изменения цвета питьевой воды

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В акимате Актау сообщили, что по данному факту был произведён осмотр труб в квартире у жительницы 93 дома в 17 микрорайоне.
- Выяснилось, что в бачок унитаза была брошена «таблетка» (освежитель для унитаза), из-за чего сливной бачок вышел из строя, и вода ушла в общую систему, по этой причине из-под крана пошла синяя вода. На данный момент ситуация локализована и подаётся соответствующая вода, - заявили в акимате Актау.
В коммунальных службах города также прокомментировали данный инцидент.
- Основной деятельностью предприятия «КЖСА» является транспортировка тепловой энергии и всех видов воды (питьевая, техническая и горячая) от энергоснабжающей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром» к потребителям, а также водоотведение для жилых и общественных зданий города. К вышеуказанному видео по поводу цвета воды информируем, что ГКП «КЖСА» отношения не имеет, необходимо провести проверку внутренней системы водоснабжения со стороны обслуживающей организации, - сообщили в «Каспий жылу, су арнасы».
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» также сообщили, что подача такой воды на город исключена, так как их контролирует санитарно-эпидемиологическая служба.
Напомним, вчера, 6 июня, жительницу 93 дома в 17 микрорайона напугала синяя жидкость, которая шла из крана вместо питьевой воды. По словам женщины, жидкость имела запах мыла.
- Выяснилось, что в бачок унитаза была брошена «таблетка» (освежитель для унитаза), из-за чего сливной бачок вышел из строя, и вода ушла в общую систему, по этой причине из-под крана пошла синяя вода. На данный момент ситуация локализована и подаётся соответствующая вода, - заявили в акимате Актау.
В коммунальных службах города также прокомментировали данный инцидент.
- Основной деятельностью предприятия «КЖСА» является транспортировка тепловой энергии и всех видов воды (питьевая, техническая и горячая) от энергоснабжающей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром» к потребителям, а также водоотведение для жилых и общественных зданий города. К вышеуказанному видео по поводу цвета воды информируем, что ГКП «КЖСА» отношения не имеет, необходимо провести проверку внутренней системы водоснабжения со стороны обслуживающей организации, - сообщили в «Каспий жылу, су арнасы».
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» также сообщили, что подача такой воды на город исключена, так как их контролирует санитарно-эпидемиологическая служба.
Напомним, вчера, 6 июня, жительницу 93 дома в 17 микрорайона напугала синяя жидкость, которая шла из крана вместо питьевой воды. По словам женщины, жидкость имела запах мыла.