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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 1428

На рассмотрение вынесен новый тариф на вывоз мусора в Актау

На сегодняшний день тариф на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) составляет 250 тенге на человека. После утверждения нового тарифа для населения он будет составлять 450 тенге.

Фото из архива
Публичное обсуждение нового тарифа проводится на платформе Открытые НПА. Согласно документации, новый тариф планируют увеличить до 450 тенге на человека.

Сегодня стоимость оплаты составляет 250 тенге на человека. Данный тариф действует с 2019 года.

На рассмотрение вынесен новый тариф на вывоз мусора в Актау


Рассчитанный новый тариф согласовал общественный совет.

По словам директора ТОО «Caspiy Operating» Адилета Примкулова, новый тариф на рассмотрение вынесен городским отделом ЖКХ. Далее его согласование пройдет несколько процедур в Министерстве юстиции и «Атамакен», необходимо будет получить заключение от профильных учреждений, и только после этого данный вопрос будет вынесен на рассмотрение городского маслихата.

В прошлом году вопрос увеличения тарифа на вывоз мусора обещали поднять на ближайшей сессии Маслихата. Но из-за январских событий текущего года и введённого моратория вопрос так и не вынесли на рассмотрение маслихата.



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Комментарии ( 5 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 16:50
Да ерунда же, че вы сразу на них, работа тяжелая у них, 250-450 тенге мороженное или стакан кофе не стоит сейчас даже, а тут целый месяц мусор вывозят.
Нормально еще
 
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  • Космос
 babushka (Посетители) Сегодня, 16:20
Да ни фига себе, сразу в 2 раза, ну теперь пусть готовятся , перестанут люди платить за вывоз мусора.

Это семья из 4- детей и 2- родителей будет платить почти 3000 за вывоз мусора, больше чем за электроэнергию....
 
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  • Ну Ну
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:44
Уважаемый директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Примкулов, вы когда своих механиков наказывать начнёте? Невозможно подойти к мусорным контейнерам, лужи масла от ваших машин....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • babushka
 Кайрат70 (Посетители) Сегодня, 15:05
в два раза больше теперь вывоз будет наверное...мусорки пустые будут
 
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  • babushka
  • Ну Ну
  • Космос
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 14:29
а что сразу не 500 тенге - сразу на 100% lol
аппетиты у них конечно большие! lol
прежде чем повышать цены - нужно повышать зарплаты! podmig
 
 

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