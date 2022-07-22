На рассмотрение вынесен новый тариф на вывоз мусора в Актау

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Публичное обсуждение нового тарифа проводится на платформе Открытые НПА. Согласно документации, новый тариф планируют увеличить до 450 тенге на человека.
Сегодня стоимость оплаты составляет 250 тенге на человека. Данный тариф действует с 2019 года.
Рассчитанный новый тариф согласовал общественный совет.
По словам директора ТОО «Caspiy Operating» Адилета Примкулова, новый тариф на рассмотрение вынесен городским отделом ЖКХ. Далее его согласование пройдет несколько процедур в Министерстве юстиции и «Атамакен», необходимо будет получить заключение от профильных учреждений, и только после этого данный вопрос будет вынесен на рассмотрение городского маслихата.
В прошлом году вопрос увеличения тарифа на вывоз мусора обещали поднять на ближайшей сессии Маслихата. Но из-за январских событий текущего года и введённого моратория вопрос так и не вынесли на рассмотрение маслихата.
Сегодня стоимость оплаты составляет 250 тенге на человека. Данный тариф действует с 2019 года.
Рассчитанный новый тариф согласовал общественный совет.
По словам директора ТОО «Caspiy Operating» Адилета Примкулова, новый тариф на рассмотрение вынесен городским отделом ЖКХ. Далее его согласование пройдет несколько процедур в Министерстве юстиции и «Атамакен», необходимо будет получить заключение от профильных учреждений, и только после этого данный вопрос будет вынесен на рассмотрение городского маслихата.
В прошлом году вопрос увеличения тарифа на вывоз мусора обещали поднять на ближайшей сессии Маслихата. Но из-за январских событий текущего года и введённого моратория вопрос так и не вынесли на рассмотрение маслихата.