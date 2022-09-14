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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 1394

Глава региона отчитал акимов за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону в Мангистау

В Мангистау обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону. Глава региона Нурлан Ногаев подверг критике работу акимов городов и районов за ненадлежащую подготовку к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Вчера, 13 сентября, под председательством акима области Нурлана Ногаева состоялось аппаратное совещание, на котором обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону.

Глава региона отчитал акимов за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону в Мангистау


По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибека Картбаева, в ходе подготовки области к предстоящему отопительному сезону запланирован ремонт теплосетей протяжённостью 2,687 км, в настоящее время полностью завершены ремонтные работы. Также отремонтированы 554 км сетей электроснабжения.

Глава региона отчитал акимов за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону в Мангистау


В целях обеспечения качественного теплоснабжения жителей 15, 20, 28а, 33 микрорайонов Актау приобретено пять модульных тепловых котельных. Данные котельные будут поставлены в регион до конца сентября.

- В связи с тем, что в новых микрорайонах расположены, в основном, многоэтажные жилые дома, в целях обеспечения качественного теплоснабжения до конца сентября будут приобретены пять модульных тепловых котельных, 4 БМК и одна мобильная котельная. Также завершены конкурсные процедуры первого этапа по модернизации тепловых сетей от 1 до 6 микрорайона Актау, определён подрядчик. По мере выделения средств планируется начать работу, - сообщил Бердибек Картбаев.

Однако главу региона подготовка к отопительному сезону по области не радует. Изношенные трубы, накопившиеся проблемы затягивают своевременную подачу тепла в жилые дома и объекты. Кроме того, для стабильного обеспечения теплом новых микрорайонов Актау необходимо ускорить проведение государственной экспертизы проекта строительства котельной мощностью 100 Гкал/час.

На совещании глава региона отметил, что по поднятым вопросам необходимо принять срочные и конкретные решения, подверг критике работу акимов городов и районов за ненадлежащую подготовку к предстоящему отопительному сезону.

- Зима не за горами, и уже сегодня необходимо начать готовиться к ней основательно. До отопительного сезона осталось совсем немного времени. Но есть ещё нерешённые проблемы. Это означает, что некоторые из наших коллег не осознают всю полноту ответственности. Завтра, когда начнут поступать жалобы от жителей, вашу работу вновь начнут критиковать. Поэтому для качественного обеспечения населения области теплом необходимо оперативно решать данные вопросы, - сказал Нурлан Ногаев.

Аким области дал ряд конкретных поручений ответственным лицам по подготовке к отопительному сезону, в том числе по обеспечению котельных газом.



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Комментарии ( 5 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:39
В Китае за такое расстреливают,а у нас-отчитывают!!!!Не забудьте медали еще выдать- "За срыв отопительного сезона!!!"
 
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  • Жанар
 БО (Посетители) Сегодня, 15:35
Бла бла бла . Проснулся .
 
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  • Жанар
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:19
Это не прекратиться до тех пор, пока должность любого акима не будет избранной.
Эти "человеки", что сегодня сидят в креслах акимов, не понимают что нужно служить тем кто платит тебе зарплату и до них это даже не доходит или они не хотят понимать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Papirosso
  • minus
  • sakura.68
  • Жанар
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:12
некоторые из наших коллег не осознают всю полноту ответственности.

Вот сам знает об этом и какого чёрта он их там держит? Уже не в первый раз он их отчитывает! А у самогО из-за них падает авторитет Разогнать! Одного--слесарем, в ЖЭК, другого--на спил сухостоя. Может там будут справляться?
 
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  • Papirosso
  • minus
  • sakura.68
  • NataliN
  • БО
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 13:02
Что значит отчитал? Снимать с должностей с последующей посадкой!
Как же задолбали уже эти случайные люди у кормушки власти. Полная некомпетентность.
 
 

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