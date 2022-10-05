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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 231

Установлен новый тариф на вывоз мусора в Актау - 450 тенге без НДС

Тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) для населения будет составлять 450 тенге без НДС (налог на добавленную стоимость) на человека и 504 тенге с НДС. Об этом сообщили в ТОО «Caspiy Operating».

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Тариф для населения повышается с 250 до 450 тенге без НДС ( 504 тенге с НДС) на человека.

- Вчера в маслихате согласовали тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение ТБО, - сообщили в ТОО «Caspiy Operating».

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства подтвердили факт поднятия тарифа.

- Новый тариф будет составлять 450 тенге без НДС на человека. Его вчера согласовали в городском маслихате. Далее его должны вынести на согласование в Министерство юстиции. Примерно, эта процедура займет 20 дней. К концу текущего месяца новый тариф вступит в силу, - сообщили в городском отделе ЖКХ.


Сегодня стоимость оплаты составляет 250 тенге на человека. Данный тариф действует с 2019 года.



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Комментарии ( 1 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:37
Кака я красивая и чистенькая машинка, как и мусорный контейнер,на фото. В реале это наоборот, как и просыпаный мусор после загрузки и лужи-пятна масла и нечистот. Они и асфальт будут сразу мыть и убирать за собой или за это доп оплату введут? look
 
 

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