Установлен новый тариф на вывоз мусора в Актау - 450 тенге без НДС

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Тариф для населения повышается с 250 до 450 тенге без НДС ( 504 тенге с НДС) на человека.



- Вчера в маслихате согласовали тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение ТБО, - сообщили в ТОО «Caspiy Operating».



В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства подтвердили факт поднятия тарифа.



- Новый тариф будет составлять 450 тенге без НДС на человека. Его вчера согласовали в городском маслихате. Далее его должны вынести на согласование в Министерство юстиции. Примерно, эта процедура займет 20 дней. К концу текущего месяца новый тариф вступит в силу, - сообщили в городском отделе ЖКХ.





Сегодня стоимость оплаты составляет 250 тенге на человека. Данный тариф действует с 2019 года.