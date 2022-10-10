«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Октября
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.04 KZT
  • €1 = 462.84 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 1041

Когда в Актау начнется отопительный сезон

В городском акимате сообщили, что отопление в городе планируют включить 15 октября 2022 года.

Иллюстративное фото
По данным городской администрации, в Актау в настоящее время функционирует 79 учреждений, обслуживающих 1115 многоквартирных жилых домов. Со стороны обслуживающих организаций проведены подготовительные работы к зимнему периоду, выдан паспорт готовности.

- Начало отопительного сезона 2022-2023 года в Актау запланировано на 15 октября текущего года. Если температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение трех суток, отопительный сезон начнется раньше, и отопление будет включено, - сообщили в акимате.

В администрации города также отметили, что социальные объекты города: школы, детские сады, больницы и другие получили акты готовности к отопительному сезону. Все они готовы к теплопередаче на 96 процентов.

Также редакция Lada.kz ожидает ответы на запрос от ТОО «МАЭК-Казатомпром»: делали ли специалисты ТОО «МАЭК-Казатомпром» расчеты, какое количество квадратных метров жилого фонда требуется отопить в этом году, сколько Гкал необходимо выработать ТОО «МАЭК-Казатомпром» для обеспечения тепла в осенне-зимний период 2022–2023 года и располагает ли ТОО «МАЭК-Казатомпром» достаточными ресурсами для обеспечения теплом Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика