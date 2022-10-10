Когда в Актау начнется отопительный сезон

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По данным городской администрации, в Актау в настоящее время функционирует 79 учреждений, обслуживающих 1115 многоквартирных жилых домов. Со стороны обслуживающих организаций проведены подготовительные работы к зимнему периоду, выдан паспорт готовности.



- Начало отопительного сезона 2022-2023 года в Актау запланировано на 15 октября текущего года. Если температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение трех суток, отопительный сезон начнется раньше, и отопление будет включено, - сообщили в акимате.



В администрации города также отметили, что социальные объекты города: школы, детские сады, больницы и другие получили акты готовности к отопительному сезону. Все они готовы к теплопередаче на 96 процентов.



Также редакция Lada.kz ожидает ответы на запрос от ТОО «МАЭК-Казатомпром»: делали ли специалисты ТОО «МАЭК-Казатомпром» расчеты, какое количество квадратных метров жилого фонда требуется отопить в этом году, сколько Гкал необходимо выработать ТОО «МАЭК-Казатомпром» для обеспечения тепла в осенне-зимний период 2022–2023 года и располагает ли ТОО «МАЭК-Казатомпром» достаточными ресурсами для обеспечения теплом Актау.