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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 1011

Почему около ЖК во время дождя провалился асфальт в Актау: застройщик назвал причину

Причиной, по которой случился обвал дороги, по словам застройщика, является то, что вода из соседнего дома постоянно стекала в одном направлении под проезжую часть. Строительная компания планирует установить колодец на обочине дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Кадр видеоролика
Застройщик дома «Сарайшык» - компания «K7 Group» ответила на претензии жителя Актау, который снял на видео провалившийся после дождя асфальт в 35 микрорайоне.

- На данный момент в ЖК «Сарайшык» ведутся подготовительные работы, в том числе демонтаж асфальта и уплотнение основания с помощью дорожного грунта. Планируется установка бордюра и брусчатки. Причиной, по которой случился обвал дороги, является то, что вода из соседнего дома постоянно стекала в одном направлении под проезжую часть и засаживала асфальт. В настоящее время в целях решения проблемы предлагается установить колодец на обочине дороги, - сообщила компания-застройщик.

На прошлой неделе сообщалось, что асфальт провалился на проезжей части после дождя в Актау. Место аварии горожане перекрыли самостоятельно.



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Комментарии ( 1 )

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  • Дизель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:37
, что вода из соседнего дома постоянно стекала в одном направлении под проезжую часть и засаживала асфальт.

Дождевое нашествие на Магышлак ещё дальше будет продолжатся,и какие последствия будут для горе строителей?!...

Строительная компания планирует установить колодец на обочине дороги.

А под фундамент и стены, ЧТО!, будите подставлять?!...

Все мы ходим под богом.
 
 

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