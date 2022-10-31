Почему около ЖК во время дождя провалился асфальт в Актау: застройщик назвал причину

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Застройщик дома «Сарайшык» - компания «K7 Group» ответила на претензии жителя Актау, который снял на видео провалившийся после дождя асфальт в 35 микрорайоне.
- На данный момент в ЖК «Сарайшык» ведутся подготовительные работы, в том числе демонтаж асфальта и уплотнение основания с помощью дорожного грунта. Планируется установка бордюра и брусчатки. Причиной, по которой случился обвал дороги, является то, что вода из соседнего дома постоянно стекала в одном направлении под проезжую часть и засаживала асфальт. В настоящее время в целях решения проблемы предлагается установить колодец на обочине дороги, - сообщила компания-застройщик.
На прошлой неделе сообщалось, что асфальт провалился на проезжей части после дождя в Актау. Место аварии горожане перекрыли самостоятельно.
- На данный момент в ЖК «Сарайшык» ведутся подготовительные работы, в том числе демонтаж асфальта и уплотнение основания с помощью дорожного грунта. Планируется установка бордюра и брусчатки. Причиной, по которой случился обвал дороги, является то, что вода из соседнего дома постоянно стекала в одном направлении под проезжую часть и засаживала асфальт. В настоящее время в целях решения проблемы предлагается установить колодец на обочине дороги, - сообщила компания-застройщик.
На прошлой неделе сообщалось, что асфальт провалился на проезжей части после дождя в Актау. Место аварии горожане перекрыли самостоятельно.