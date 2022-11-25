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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:10

Просмотров: 434

Жители домов в новых микрорайонах Актау пожаловались на частичное отключение электричества

Подрядчики повредили кабель, в результате чего жители нескольких домов в 33 и 17 микрорайонах остались без света. Также электричества нет в жилом комплексе «Отырар сити» в 20 микрорайоне Актау. В ГКП «АУЭС» сообщили, что на местах работают аварийные бригады.

Иллюстративное фото
Жители 33, 17 и 20 микрорайонов жалуются на частичное отключение электроэнергии.

- Мы живём по адресу 33 микрорайон, 7 дом. В нашем доме систематически отключают свет. Если нет электричества, мы остаемся без воды, так как она поступает через насос. Я уже молчу о том, что автоматически перестаёт работать лифт. Такая же ситуация в 21 доме. Когда уже эта проблема решится. Мы устали обращаться в акимат и «АУЭС», - говорят жители дома.

С такой же проблемой столкнулись жители ЖК «Отырар сити».

- У нас в доме нет ни отопления, ни света. Электричество то включают, то выключают. Мы опасаемся за бытовую технику. Кто ответит, если произойдёт замыкание? До ГКП «АУЭС» не дозвониться от слова совсем, – сетуют горожане.

Жители 17 микрорайона заявили о том, что оказались в аналогичной ситуации.

В ГКП «АЭУС» сообщили, что на места аварий выехали бригады специалистов. Они занимаются устранением неполадок.

- Аварийное отключение электроэнергии было в 15, 17 и 33 микрорайонах. Также принята заявка от жителей ЖК «Отырар Сити». В некоторых участках подрядчики повредили кабель, поэтому произошла аварийная ситуация, - сообщили в компании.



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Комментарии ( 1 )

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Mihabadboy (Посетители) Сегодня, 22:12
А не надо покупать квартиры, пока там все не провели, не сделали. А раз купили, это, ваша судьба, ждать еще, года три, пока вам все подадут. выбирайте. Все вопросы, к вашему застройщику. Что вы тут жалуетесь.
 
 

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