Жители домов в новых микрорайонах Актау пожаловались на частичное отключение электричества

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Жители 33, 17 и 20 микрорайонов жалуются на частичное отключение электроэнергии.



- Мы живём по адресу 33 микрорайон, 7 дом. В нашем доме систематически отключают свет. Если нет электричества, мы остаемся без воды, так как она поступает через насос. Я уже молчу о том, что автоматически перестаёт работать лифт. Такая же ситуация в 21 доме. Когда уже эта проблема решится. Мы устали обращаться в акимат и «АУЭС», - говорят жители дома.



С такой же проблемой столкнулись жители ЖК «Отырар сити».



- У нас в доме нет ни отопления, ни света. Электричество то включают, то выключают. Мы опасаемся за бытовую технику. Кто ответит, если произойдёт замыкание? До ГКП «АУЭС» не дозвониться от слова совсем, – сетуют горожане.



Жители 17 микрорайона заявили о том, что оказались в аналогичной ситуации.



В ГКП «АЭУС» сообщили, что на места аварий выехали бригады специалистов. Они занимаются устранением неполадок.



- Аварийное отключение электроэнергии было в 15, 17 и 33 микрорайонах. Также принята заявка от жителей ЖК «Отырар Сити». В некоторых участках подрядчики повредили кабель, поэтому произошла аварийная ситуация, - сообщили в компании.