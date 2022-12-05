Генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром»: сравнивать ситуацию в Актау с аварией в Экибастузе некорректно

1) Нет питьевой воды - 3 (30%)2) Нет технической воды - 0 (0%)3) Нет горячей воды - 1 (10%)4) Нет никакой воды - 3 (30%)5) Есть вся вода - 0 (0%)6) Есть питьевая, нет горячей - 3 (30%)