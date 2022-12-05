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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:57

Просмотров: 580

Генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром»: сравнивать ситуацию в Актау с аварией в Экибастузе некорректно

Отключение подачи горячей воды ТОО «МАЭК-Казатомпром» стало вынужденной мерой, чтобы не допустить крупной аварии. Генеральный директор актауского энергокомбината Талгат Есентугелов прокомментировал опасения горожан, которые сравнили ситуацию в Актау с ЧП в Экибастузе, а также рассказал, когда жителям ждать горячую воду.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» Талгат Есентугелов заявил, что подачу горячей воды возобновят в Актау утром 6 декабря.

- По питьевой воде у нас ограничений нет. Есть небольшие проблемы с теплоснабжением и горячей водой. Это связано с тем, что увеличился расход горячей воды до 495 кубов в час. Проблему мы выяснили, она связана с некоторыми жилыми массивами. Я думаю, к утру все ограничения будут сняты. Сейчас мы этого сделать не можем, потому что таким образом можно допустить технологическое нарушение. Сейчас ведется ремонт восьмой опреснительной установки. Ремонты в нашем случае неизбежны в связи с изношенностью оборудования, - прокомментировал генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» Талгат Есентугелов.

Талгат Есентугелов подчеркнул, что в отличие от ТЭЦ в Экибастузе, в ТОО «МАЭК-Казатомпром» произошла не аварийная ситуация, а принята вынужденная мера в виде временного ограничения подачи горячей воды.

- В настоящее время подготовлена программа по модернизации «МАЭК-Казатомпром» на ближайшие семь лет. Сумма проекта составляет 209 млрд тенге. Проект мы уже презентовали акиму области, он внес правки. Источник финансирования пока не определен. Программа рассчитана на то, чтобы решить проблемы с перебоями. То есть, будет проведен полноценный ремонт, сейчас же, исходя из наших финансовых возможностей, вынуждены латать то там, то здесь, - добавил Талгат Есентугелов.

Жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие не только горячей, но и питьевой воды. Представители МАЭКа и КЖСА тем временем заявляют, что никаких отключений питьевой воды не было. Однако жители Актау заявляют об обратном.

Генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром»: сравнивать ситуацию в Актау с аварией в Экибастузе некорректно

Генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром»: сравнивать ситуацию в Актау с аварией в Экибастузе некорректно

Генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром»: сравнивать ситуацию в Актау с аварией в Экибастузе некорректно


Напомним, ранее стало известно, что «МАЭК-Казатомпром» приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды.
Что касается холодных батарей, на предприятии сообщили, что ограничений по подаче отопления в ТОО «МАЭК-Казатомпром» не было.


 

Есть ли у вас вода?


1) Нет питьевой воды - 3 (30%)

2) Нет технической воды - 0 (0%)

3) Нет горячей воды - 1 (10%)

4) Нет никакой воды - 3 (30%)

5) Есть вся вода - 0 (0%)

6) Есть питьевая, нет горячей - 3 (30%)



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Комментарии ( 1 )

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Mihabadboy (Посетители) Сегодня, 21:40
Цитата - Ремонты в нашем случае неизбежны в связи с изношенностью оборудования.
А куда, все 30 лет, шли деньги, которые платили люди?
Что ВЫ делали. все 30 лет?
 
 

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